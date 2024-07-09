拿破崙曾想用它自戕，古董手槍以1428萬元成交。(網上圖片)

法國著名政治及軍事領袖拿破崙(Napoleon Bonaparte)於1804年加冕為「法蘭西皇帝」，他生前曾經擁有的2把手槍早前在拍賣會中，以169萬歐元(約1,428萬港元)賣出，據說，在拿破崙流亡期間，他曾想用這把手槍自殺，為這組手槍增添傳奇色彩。

綜合報道，「奧賽納特」(Osenat)拍賣行周日(7日)在法國楓丹白露(Fontainebleau)拍賣這組手槍，以169萬歐元售出，除了兩把手槍以外，還包括手槍的原裝收藏木盒及各式配件。手槍槍身及槍管刻有華美浮雕，槍枝組件上的雕刻十分精細，槍身上還鑲嵌拿破崙頭像裝飾。