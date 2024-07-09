拿破崙曾想用它自戕　古董手槍以1428萬元成交

法國著名政治及軍事領袖拿破崙(Napoleon Bonaparte)於1804年加冕為「法蘭西皇帝」，他生前曾經擁有的2把手槍早前在拍賣會中，以169萬歐元(約1,428萬港元)賣出，據說，在拿破崙流亡期間，他曾想用這把手槍自殺，為這組手槍增添傳奇色彩。
綜合報道，「奧賽納特」(Osenat)拍賣行周日(7日)在法國楓丹白露(Fontainebleau)拍賣這組手槍，以169萬歐元售出，除了兩把手槍以外，還包括手槍的原裝收藏木盒及各式配件。手槍槍身及槍管刻有華美浮雕，槍枝組件上的雕刻十分精細，槍身上還鑲嵌拿破崙頭像裝飾。
法國已將這組手槍列為國寶禁止出口
法國文化部於拍賣前一日(6日)在政府公報中將這組手槍列為國寶、禁止出口，文件指出，不論其價值或年齡為何，符合國寶標準的文化財產都只能暫時離開法國，未來必須強制送回法國。出口禁令簽發有30個月的期限，法國政府可在這段時間內向買家提出購買合約，不過，買家有權拒絕出售給法國政府，但不得將手槍帶離法國。
法軍在1814年不敵聯軍，4月13日，拿破崙簽署《楓丹白露條約》，放棄法國皇位並準備前往地中海的厄爾巴島。拍賣行表示，據傳拿破崙被流亡期間，曾想用這組手槍自殺，但他的近侍Armand de Caulaincourt把手槍中的火藥取出，後來拿破崙服毒自殺不果，拿破崙將這組手槍送給Armand de Caulaincourt，以感謝他的忠誠。