拿破崙生殖器風乾逾200年　被形容如肉乾僅嬰兒手指般長

法國著名政治及軍事領袖拿破崙(Napoleon Bonaparte)於1821年逝世，傳聞他的醫生為他整理遺體時，私自割下他的生殖器，此後數度易手，至今仍留在民間。據說最後一次拍賣以3,000美元成交，成為美國一名泌尿科專家的「傳家之寶」。

綜合《紐約郵報》(New York Post)等報道，拿破崙離世後，傳說中，他的醫生Francesco Autommarchi替身高5呎5吋的拿破崙驗屍時，割去他一英寸半(約3.8厘米)長的陰莖、心臟與胃，其後落入替拿破崙進行臨終聖禮的祭司Abbé Anges Paul Vignali手中。1916年，拿破崙的生殖器與私人物品在倫敦被拍賣，1927年，又被展示在紐約的法國藝術博物館中。之後數度易手，1977年，由美國泌尿科專家John K. Lattimer以3,000美元(折合約2.3萬港元)買下，他2007年離世後，傳給他住在紐澤西州的女兒Evan Lattimer。