拿破崙生殖器風乾逾200年　被形容如肉乾僅嬰兒手指般長

法國著名政治及軍事領袖拿破崙(Napoleon Bonaparte)於1821年逝世，傳聞他的醫生為他整理遺體時，私自割下他的生殖器，此後數度易手，至今仍留在民間。據說最後一次拍賣以3,000美元成交，成為美國一名泌尿科專家的「傳家之寶」。
綜合《紐約郵報》(New York Post)等報道，拿破崙離世後，傳說中，他的醫生Francesco Autommarchi替身高5呎5吋的拿破崙驗屍時，割去他一英寸半(約3.8厘米)長的陰莖、心臟與胃，其後落入替拿破崙進行臨終聖禮的祭司Abbé Anges Paul Vignali手中。1916年，拿破崙的生殖器與私人物品在倫敦被拍賣，1927年，又被展示在紐約的法國藝術博物館中。之後數度易手，1977年，由美國泌尿科專家John K. Lattimer以3,000美元(折合約2.3萬港元)買下，他2007年離世後，傳給他住在紐澤西州的女兒Evan Lattimer。
紐約作家：10年前曾有幸看過「小拿破崙」
Evan曾經告訴英國媒體，父親買下拿破崙的陰莖後，從未給任何人看過，也從未告訴任何人，只是把它放在桌子底下。如今Evan已75歲，她拒絕發表評論。著有《拿破崙的私密：揭開2500年的歷史秘密》一書的紐約作家Tony Perrottet表示，10年前曾有幸看過「小拿破崙」，他表示，當時陰莖被裝在聯邦快遞的盒子裡，經過200年的風乾後，看起來就像小嬰兒的手指，且如同牛肉乾一樣乾癟。