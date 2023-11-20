拿破崙雙角帽巴黎拍賣　以破紀錄約1644萬元成交(有片)

法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）於1804年加冕為「法蘭西皇帝」，最為人所知的形象就是戴在頭上的「雙角帽」，拿破崙生前大約擁有120頂雙角帽，，不過大部份的帽子都已經遺失，如今還留存於世的雙角帽僅有20頂，大多為私人收藏。近日其中一頂雙角帽在法國巴黎拍賣，以破紀錄193.2萬歐元成交，折合約1,644萬港元。
綜合報道，這頂雙角帽在法國中北部市鎮楓丹白露的奧賽納特（Osenat）拍賣行拍賣，這頂雙角帽由水獺皮製成，採用拿破崙常用的黑色，帽頂有一枚徽章，以法國國旗的紅藍白3色為主，這頂帽子先前由商人Jean-Louis Noisiez所持有，經過數次叫價，由一位男士投得。
《拿破崙》電影本港快將上映
歷史學家指，雙角帽是拿破崙的象徵，設計有別於其他軍官的帽子，令他在戰場上更易被識別。拿破崙另一頂雙角帽在2014年以188.4萬歐元成交，創下當時紀錄。今次包括拍賣費，以近200萬歐元破紀錄成交。
今次除了拍賣拿破崙的雙角帽以外，還有其他相關物品拍賣，包括拿破崙的馬車上被搶走的銀色盤子，以及拿破崙的一個木製化妝箱。奧斯卡影帝祖昆馮力士(Joaquin Phoenix) 主演的《拿破崙》(Napoleon)快將上畫，令一代傳奇人物再成話題。
A bicorne hat that belonged to Napoleon Bonaparte sold for a record $2.1 million at the Drouot auction house in Paris https://t.co/5wQTn0YDta pic.twitter.com/u8DexwzQ6z— Reuters (@Reuters) November 19, 2023