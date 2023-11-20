拿破崙雙角帽巴黎拍賣　以破紀錄約1644萬元成交(有片)

法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）於1804年加冕為「法蘭西皇帝」，最為人所知的形象就是戴在頭上的「雙角帽」，拿破崙生前大約擁有120頂雙角帽，，不過大部份的帽子都已經遺失，如今還留存於世的雙角帽僅有20頂，大多為私人收藏。近日其中一頂雙角帽在法國巴黎拍賣，以破紀錄193.2萬歐元成交，折合約1,644萬港元。

綜合報道，這頂雙角帽在法國中北部市鎮楓丹白露的奧賽納特（Osenat）拍賣行拍賣，這頂雙角帽由水獺皮製成，採用拿破崙常用的黑色，帽頂有一枚徽章，以法國國旗的紅藍白3色為主，這頂帽子先前由商人Jean-Louis Noisiez所持有，經過數次叫價，由一位男士投得。