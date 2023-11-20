熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-20 12:09:00

拿破崙雙角帽巴黎拍賣　以破紀錄約1644萬元成交(有片)

分享：
拿破崙雙角帽巴黎拍賣，以破紀錄約1644萬元成交。(X)

拿破崙雙角帽巴黎拍賣，以破紀錄約1644萬元成交。(X)

法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）於1804年加冕為「法蘭西皇帝」，最為人所知的形象就是戴在頭上的「雙角帽」，拿破崙生前大約擁有120頂雙角帽，，不過大部份的帽子都已經遺失，如今還留存於世的雙角帽僅有20頂，大多為私人收藏。近日其中一頂雙角帽在法國巴黎拍賣，以破紀錄193.2萬歐元成交，折合約1,644萬港元。

綜合報道，這頂雙角帽在法國中北部市鎮楓丹白露的奧賽納特Osenat拍賣行拍賣，這頂雙角帽由水獺皮製成，採用拿破崙常用的黑色，帽頂有一枚徽章，以法國國旗的紅藍白3色為主，這頂帽子先前由商人Jean-Louis Noisiez所持有，經過數次叫價，由一位男士投得。

拿破崙雙角帽巴黎拍賣，以破紀錄約1644萬元成交。(X) 帽頂有一枚徽章，以法國國旗的紅藍白3色為主。(X) 拿破崙生前大約擁有120頂雙角帽。(X) 《拿破崙》電影本港快將上映。(X)

《拿破崙》電影本港快將上映

歷史學家指，雙角帽是拿破崙的象徵，設計有別於其他軍官的帽子，令他在戰場上更易被識別。拿破崙另一頂雙角帽在2014年以188.4萬歐元成交，創下當時紀錄。今次包括拍賣費，以近200萬歐元破紀錄成交。

今次除了拍賣拿破崙的雙角帽以外，還有其他相關物品拍賣，包括拿破崙的馬車上被搶走的銀色盤子，以及拿破崙的一個木製化妝箱。奧斯卡影帝祖昆馮力士(Joaquin Phoenix) 主演的拿破崙(Napoleon)快將上畫，令一代傳奇人物再成話題。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受