持續爆發｜歐美蔓延以色列澳洲 全球現120宗猴痘

歐美國家最近錄得多宗在中非和西非流行的猴痘(monkeypox)，全球迄今出現120宗確診或懷疑個案。世衛指截至上周六於12個成員國錄得92宗確診、28宗懷疑個案，隨著各地政府的密切監察料個案會上升，該組織未來數天將提供控制猴痘傳播的建議和指引。南半球澳洲和中東地區以色列上周亦首現個案。

英國傳媒稱，當地有20宗個案，大部分在西班牙感染，與馬德里一間桑拿浴室有關，西班牙上周五累計30宗個案。瑞士和以色列上周六同現首宗個案，瑞士稱患者有發燒和出疹，「曾在海外與患者有密切身體接觸」，現在家隔離。以色列首宗個案患者為三十多歲男性，是中東地區首現確診，患者從海外回國，當局呼籲曾出國人士如果發燒和身體現損傷應前往求醫。荷蘭、德國、葡萄牙、意大利、瑞典、法國和比利時等歐洲國家，以及北美國家美國和加拿大等也相繼現確診，奧地利一名35歲男子昨也疑似感染。據悉，目前個案很多在性病診所發現。世衛傳染病專家認為，今次猴痘在各地傳播，相信是從「性接觸」傳染。英國性健康和HIV協會稱，英國部分診所員工已接種天花疫苗，可有效預防感染猴痘，也研究讓「高風險群組」接種。猴痘與天花來自同一病毒家族，但病徵較天花溫和，通常兩至四周便痊愈，毋須入院，惟也出現過死亡個案。

專家：香港風險較低

本港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前猴痘疫情集中在歐洲，初步評估對香港的風險較低。他指今次爆發主要影響較年輕的男子，部分是男男性接觸者，病徵包括生殖器官破損，推斷猴痘或經性接觸傳播。他表示，本港有港口衛生措施，會安排患者入院隔離，也會密切留意情況。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，猴痘傳入香港風險較低，市民不用過於擔心。但他提醒若屬男同性戀者，近日到過歐美等國，並曾與人有性接觸，便要提高警覺。