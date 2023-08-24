持續飆高溫 氣象部門首次對北海道全境發中暑警報

日本北海道札幌、北見繼周三(23日)高溫創紀錄後，周四(24日)持續出現攝氏逾35度高溫。氣象廳首次針對北海道全境發出中暑警戒警報，呼籲民眾嚴防高溫及中暑。

北海道周三受到高氣壓籠罩等因素影響飆高溫，札幌市觀測到36.3度，改寫當地觀測史新高。北見市周三也出現北海道今年最高溫37.1度。北海道多地被列入「中暑警戒警報」。

日本放送協會(NHK)報道，截至周四上午11時，富良野市及津別町觀測得35.5度；北見市35.3度；札幌市郊外的手稻山口35度。

札幌區氣象台表示，周四受南方暖濕空氣流入影響，大範圍地區天氣晴朗，從上午開始氣溫持續上升。北海道全境均接獲「中暑警戒警報」。

周四，北見市也測得攝氏37.1度高溫。而預測高溫，札幌市及旭川市36度；岩見澤市35度；帶廣市、留萌市、江差町、俱知安町34度；函館市33度。