持BNO澳洲工作假期年齡上限35歲 二簽三簽毋須農場工作

因應澳英兩國的自由貿易協定生效，澳洲內政部公布英國護照持有人申請工作假期簽證(Working Holiday visa)也有改動，英國國民(海外)護照即BNO亦獲同等待遇。內政部公布指，持有BNO的香港人從2023年7月1日起，申請工作假期簽證的年齡上限由現時30歲上調至35歲；從2024年7月1日起可毋須做農場工作等「特定工種」，便可申請第二、第三次工作假期簽證，逗留澳洲3年，而3次簽證年期不一定要連續。

像大部分國家和地區一樣，持有香港特區護照的人士申請工作假期簽證，年齡為18歲至30歲，可在澳洲旅遊同時工作一年，若在特定工種工作最少3個月，可申請第二次簽證，第三簽則要在第二年於特定工種工作6個月。特定工種通常是體力勞動工作，例如採摘生果等農地工作，也包括在工廠包裝生果，還有在煤礦等礦場工作，以及在非常偏遠地區從事旅遊工作如導遊、餐廳廚師和旅行團巴士司機等。

持特區護照入境 BNO可留多兩年

內政部最新公布舉例提及，如果同時持有香港特區護照和BNO，第一次工作假期簽證持有香港特區護照進入澳洲後，可以用BNO申請第二次和第三次簽證。若在2024年7月1日起使用BNO申請第二次簽證，毋須在特定工種工作3個月。另外，無論是英國護照持有人或BNO，其他要求維持不變，例如同一僱主只可工作6個月，以及讀書最多只可4個月。對持有BNO的港人來說，最大得益是毋須做體力勞動工作，便可到澳洲工作兼旅遊3年，以及最遲可在35歲時申請工作假期簽證。