指哥倫比亞向美國販運可卡因 特朗普警告地面攻擊哥委兩國

美國總統特朗普政府最近挑起與南美國家的緊張關係，繼委內瑞拉後，他將矛頭指向委鄰國哥倫比亞。周二在白宮的內閣會議見記者時，他提及哥倫比亞製造可卡因並賣到美國，之後稱任何人製造毒品和向美國販賣均可能遭到地面攻擊，「不只是委內瑞拉」。哥倫比亞總統佩特羅在社交網X貼文反擊，諷稱其國家每40分鐘便摧毀一個製毒工場，「毋須動用導彈」。
美軍在加勒比海和太平洋打擊偷運毒品船隻，發射導彈轟炸造成超過80人死亡。美軍在加勒比海集結引起委國總統馬杜羅不滿，引起美委兩國關係緊張。特朗普最近甚至揚言向委國出動地面部隊，聲稱部分販毒集團由馬杜羅操控。特朗普周二稱，美國快將開始地面攻擊，但無明確提到地點，哥倫比亞也可能是攻擊目標之一。他指出，地面打擊更容易，美國知道偷運毒品的路線。
哥倫比亞總統佩特羅：攻擊我們主權等同宣戰
特朗普又向記者稱，「我聽說哥倫比亞製造可卡因，他們有可卡因生產廠房，然後向我們出售可卡因」。哥倫比亞確實是可卡因主要生產地之一，而本身遭特朗普政府制裁的佩特羅邀請特朗普參與哥國的反毒品行動，但同時警告對方不要威脅哥倫比亞的國家主權，否則會招致還擊，「攻擊我們主權等同宣戰」。他又警告特朗普不要摧毀兩國兩個世紀以來的外交關係，他指哥倫比亞協助阻止數以千噸的可卡因流向美國消費者。
被指對走私毒品船生還者再施襲 美戰爭部長否認
美國與委內瑞拉的關係持續緊張，教宗良十四世周二促請美國與委內瑞拉對話，甚至施以經濟壓力，而非以軍事行動威脅。另方面，美國戰爭部長(前稱國防部長)赫格塞思為軍方在攻擊懷疑偷運毒品船隻時，發現生還者後再施襲的指控辯護，稱監督行動期間沒有見到生還者。事件發生在9月2日，赫格塞思解釋在第一次攻擊後，須出席另一場會議，未有全程監督，之後才知有第二次攻擊。他指當時船隻起火，爆炸冒煙，甚麼都看不見，沒有目睹有生還者。他強調指揮行動的軍官獲授權第二次攻擊，決定亦正確。特朗普則稱對第二次攻擊不知情，重申行動有成效，毒販幾乎在海路絕跡。