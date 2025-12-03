指哥倫比亞向美國販運可卡因 特朗普警告地面攻擊哥委兩國

美國總統特朗普政府最近挑起與南美國家的緊張關係，繼委內瑞拉後，他將矛頭指向委鄰國哥倫比亞。周二在白宮的內閣會議見記者時，他提及哥倫比亞製造可卡因並賣到美國，之後稱任何人製造毒品和向美國販賣均可能遭到地面攻擊，「不只是委內瑞拉」。哥倫比亞總統佩特羅在社交網X貼文反擊，諷稱其國家每40分鐘便摧毀一個製毒工場，「毋須動用導彈」。

美軍在加勒比海和太平洋打擊偷運毒品船隻，發射導彈轟炸造成超過80人死亡。美軍在加勒比海集結引起委國總統馬杜羅不滿，引起美委兩國關係緊張。特朗普最近甚至揚言向委國出動地面部隊，聲稱部分販毒集團由馬杜羅操控。特朗普周二稱，美國快將開始地面攻擊，但無明確提到地點，哥倫比亞也可能是攻擊目標之一。他指出，地面打擊更容易，美國知道偷運毒品的路線。