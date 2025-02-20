指特朗普幼子拜倫是「校園異類」　紐約大學共和黨學生會長辭職

紐約郵報(New York Post)周二(18日)報道，紐約大學(New York University) 共和黨學生會會長Kaya Walker早前接受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌訪問時形容拜倫「有點像是校園裡的異類。他就是上課、回家。」這番話引起全國共和黨學生會領導層的不滿，他們譴責Kaya言論不當，並違反組織的價值和原則。Kaya於18日辭呈。

事後，共和黨學生會主席Will Donahue邀請拜倫加入共和黨學生會，他在聲明中表示：「拜倫·川普代表了保守運動的未來，他若能加入共和黨學生會，將是我們的榮幸。」目前尚不清楚拜倫是否接受該組織的邀請。

拜倫去年秋天成為紐約大學史登商學院的新生，一直受到媒體關注。有報道指，拜倫由於身邊總是有特勤人員保護，與同學的互動受限，但根據TMZ報道，他會跟同學說「加我Discord(一個以遊戲為主的社群平台)」，藉此跟同學在網上遊戲交流。此外，「人物」(People)雜誌亦曾報道，拜倫「個子高，相貌英俊。很多人認為他很有吸引力」，在女生中「非常受歡迎」。