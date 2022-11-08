指現任總統不予財政支援 南韓前總統文在寅擬棄養金正恩所贈豐山犬

南韓前總統文在寅周一宣布，由於現任總統不支持，他計劃放棄北韓領袖金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。 卸任後帶回私宅飼養 路透社報道，金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅兩隻豐山犬(Pungsan dogs)，其中母犬名為哥米(Gomi)，公犬名為松江(Song Kang)，文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，今年5月，他卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養。

狗狗是「國有財產」 豐山犬原產於北韓咸鏡南道豐山。由於牠們是高峰會談的禮物，因此在法律上被認定為總統府檔案館的國有財產，飼料等費用由國家預算支付。文在寅辦公室表示，與檔案館和內政部協商後，他被委託為狗狗的看護人，這是一項史無前例的決定。 檔案館和內政部曾嘗試推動一項法律修正案，以促成包括提供財務支持的行動。然而，文在寅辦公室指，因為受到來自現任總統尹錫悅政府「不明原因的反對」，無法推動這項修正案。