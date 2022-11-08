指現任總統不予財政支援 南韓前總統文在寅擬棄養金正恩所贈豐山犬

南韓前總統文在寅周一宣布，由於現任總統不支持，他計劃放棄北韓領袖金正恩在2018年「文金會」後當作禮物贈送給他的一對白色豐山犬。
卸任後帶回私宅飼養
路透社報道，金正恩2018年第3次文金會後贈送文在寅兩隻豐山犬(Pungsan dogs)，其中母犬名為哥米(Gomi)，公犬名為松江(Song Kang)，文在寅一直在官邸飼養這兩隻狗，今年5月，他卸任時，將狗狗帶回私宅繼續飼養。
狗狗是「國有財產」
豐山犬原產於北韓咸鏡南道豐山。由於牠們是高峰會談的禮物，因此在法律上被認定為總統府檔案館的國有財產，飼料等費用由國家預算支付。文在寅辦公室表示，與檔案館和內政部協商後，他被委託為狗狗的看護人，這是一項史無前例的決定。
檔案館和內政部曾嘗試推動一項法律修正案，以促成包括提供財務支持的行動。然而，文在寅辦公室指，因為受到來自現任總統尹錫悅政府「不明原因的反對」，無法推動這項修正案。
文在寅辦公室：如此結局令人遺憾
文在寅辦公室在Facebook發文表示：「對將這兩隻豐山犬委託給前總統文在寅照顧，總統府似乎抱持負面態度。如果是這樣的話，我們沒有意見，因為這類管理委託是基於雙方的善意……但如此結局讓人遺憾，因為牠們是由他養大、也有感情的動物夥伴。」
尹錫悅辦公室則否認阻礙相關計劃，表示各機關仍在討論，總統辦公室並未涉及此事。
《朝鮮日報》(Chosun Ilbo)引述政府和國會官員報道，對是否向文在寅提供每月約250萬韓圜(約1.4萬港元)的犬隻補貼，目前仍有爭議。