指甲現詭異白線原來是副作用　醫生揭倘有這現象恐患癌

大家有仔細看過自己的指甲嗎？近日一位患癌人士發現甲床上開始冒出詭異白線，且每片指甲上的數量都相同，檢查後得知原來是化療藥物副作用造成，每條白線分別對應一次療程。有專家指出，指甲形狀、表面變化、顏色等，都能反映身體狀態，若是出現指甲瘀青而且久久不退，就要小心可能罹患癌症。 英國《每日郵報》(Daily Mail)報道，醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)，一名患有淋巴癌的30歲男子開始接受化療後不久，就發現每片指甲上均出現６條平行白線，且粗度都相同，嚇得立刻求醫。醫生指出，這是「米氏線」(Mee’slines)，又稱「雷諾德氏線」(Reynolds' lines)，通常是良性狀況，為化療藥物引起的指甲變化。不到1年後，男子的指甲就恢復正常。指甲變化是化療的常見副作用，被稱為「化療指甲」(chemo nails)，因為一些藥物會中斷負責製造新指甲細胞群的正常功能；這種變化約發生在40%患者身上。即類似於化療對頭髮的影響，藥物會擾亂快速生長的細胞，損害毛囊而導致脫髮。

醫生：指甲可觀察到身體狀況 報道引述紐約市康乃爾大學皮膚科醫生Shari Lipner指出，指甲出現問題對身體來說可說是「礦坑裡的金絲雀」(canary in the coal mine，指壞事來臨的徵兆)，以下為對應的身體狀況。 瘀青或斑點(Bruise or Spot)：受傷造成的瘀傷會隨著指甲生長消失，但若長期存在當心是惡性黑色素瘤，也有可能以黑色或深色斑點呈現。 紅色條紋(Red Streak)：可能是挫傷或外傷造成，也可能是致命的細菌性心內膜炎(Bacterial endocarditis)警訊，是心臟瓣膜或心臟內膜遭細菌感染。 杵狀(Clubbed)：可能是肺部或心臟無法正常運作的警訊。血液供應缺氧或循環問題可能會導致更多的血液聚集在身體的四肢，例如指尖，導致它們變大，或手指兩側彎曲。