指甲現2條黑線驚揭為皮膚癌 美婦切除拇指肉保命

指甲有直紋很常見，是老化現象，但如果現黑線就要留意了。美國俄亥俄州一名兩子之母發現拇指的指甲有兩條黑線，以為遲早會消退，其後卻驚揭是皮膚癌，須切除拇指肉保命。
58歲的Michelle Tagliamonte最先在去年9月於每月一次的美甲前，發現右手拇指有淡淡的線。她每四星期便做一次美甲，並不知黑線何時開始出現，可能已存在了6個月或更長時間。當她以為那黑線會自動消失時，卻在10月再次美甲時發現它仍然存在，遂決定看醫生。皮膚病專家替她做切片檢查，證實其手指有皮膚癌黑色素瘤，長在拇指生長板上，一直到第一個指關節。
皮膚癌｜零期黑色素瘤 屬非侵入性
Tagliamonte的皮膚癌屬零階段，而且是原位癌，癌細胞在皮膚表皮，並沒有擴至較深層的皮膚。報道指，在2023年約有8.9萬人確診零期黑色素瘤，被視為屬非侵入性，未擴散到其他組織；患者的存活率極高，達98%，只須動手術切除癌症部分。Tagliamonte在今年1月接受了4小時的手術，將右手拇指肉切除，並移植拇指底部的皮膚覆蓋暴露在外的骨頭和肌腱。手術後，她的手留下了一個大切口和長縫線。
Tagliamonte表示，雖然右手拇指的指甲不會再長出來，但如果放任不管，可能會失去拇指尖，甚至更糟，「所以我非常感恩，而且恢復得很好」。報道指，專家已警告在美甲時使用的UV燈，可能會增加罹癌風險，因為UV燈會放射UVA紫外線，過度暴露在UV光下會損害皮膚細胞中的DNA，導致細胞失控生長，形成腫瘤，包括黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌。