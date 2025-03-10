指甲現2條黑線驚揭為皮膚癌 美婦切除拇指肉保命

指甲有直紋很常見，是老化現象，但如果現黑線就要留意了。美國俄亥俄州一名兩子之母發現拇指的指甲有兩條黑線，以為遲早會消退，其後卻驚揭是皮膚癌，須切除拇指肉保命。

58歲的Michelle Tagliamonte最先在去年9月於每月一次的美甲前，發現右手拇指有淡淡的線。她每四星期便做一次美甲，並不知黑線何時開始出現，可能已存在了6個月或更長時間。當她以為那黑線會自動消失時，卻在10月再次美甲時發現它仍然存在，遂決定看醫生。皮膚病專家替她做切片檢查，證實其手指有皮膚癌黑色素瘤，長在拇指生長板上，一直到第一個指關節。