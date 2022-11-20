指糖尿病名稱不正確且產生負面觀感 日本專科醫生將建議改名

日本約有1,000萬名糖尿病患者，由專科醫生組成的「日本糖尿病協會」認為病名無法反映實際病狀且給人負面觀感，已決定尋求改名，並將建議新的病名。

日本放送協會(NHK)報道，糖尿病是胰島素不足等因素造成血糖值持續處於高水平，可能帶來腎病、失明及神經障礙等併發症的疾病，原因被認為可能跟免疫異常、吃太多及運動量不足等有關。

「尿」字給人不潔觀感

「糖尿病」的名稱來自於患者尿液裡混有糖，但日本糖尿病協會認為，患者共同症狀為高血糖，且有許多患者尿液裡未驗出糖，所以這個名稱無法反映實際病狀；加上「尿」這個字給人不潔的觀感，決定尋求更改病名。

根據以約1,100名患者為對象的調查，高達90.2%受訪者對「糖尿病」的名稱感到抗拒及不愉快，79.8%受訪者則認為，改變病名會比較好。

改變病名須修法

日本糖尿病協會將利用未來1、2年時間，與日本糖尿病學會共同研究新的病名，現考慮可能會採用患者共同症狀的「高血糖」等名詞。

日本糖尿病協會理事長清野裕指出，「糖尿病」這個名稱誕生於無法測量血糖值的年代，雖然就當年來看是沒辦法的事，但並不能說是正確的病名，所以希望利用這次機會讓社會大眾理解。

該會表示，要改變病名須由日本糖尿病學會提出，也有必要修法，因此，未來將與學會及行政機關合作，尋求改名。