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國際
2024-04-10 17:15:13

指縣政府是智庫非賣菜養牛 日本靜岡縣知事涉職業歧視捱轟提前辭職

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川勝平太表示已向縣議會議長請辭。(互聯網)

川勝平太表示已向縣議會議長請辭。(互聯網)

日本靜岡縣知事川勝平太本月初一次公開發言，遭輿論批評涉職業歧視，事件持續發酵，至周三(10)他已向縣議會議長中澤公彥請辭。這代表靜岡縣知事一職相隔15年將換人。

民眾怒問：農牧業人士智商低嗎？

《朝日新聞》報道，75歲的川勝平太本月1日勉勵靜岡縣府新入職員工時，表示「縣政府是智庫，跟每天賣菜、照顧牛、做東西之類的不一樣，大家是有頭腦、智商高的人」。他這番言論引發爭議，縣府陸續接獲民眾抗議或批評，稱「難道是指從事農業或畜牧業的人智商低嗎？」、「這種觀念很自大」等。

縣府接逾2800投訴

靜岡縣府表示，截至周二，已接獲2,825個抗議或批評電話或電郵，但也有184個表達支持的意見。

儘管川勝平太於2日道歉且表明將在6月辭職，但未有撤回發言，批評聲浪持續，他最終於5日撤回發言，8日透露會提前辭職。

川勝平太曾任早稻田大學教授

川勝平太從政前是學術界領袖，曾任早稻田大學教授、靜岡文化藝術大學校長等，2009年首度當選靜岡縣知事，目前是第4任期。其辭呈最遲於510日生效，日媒預計，補選可能將在59日公告，526日投票。

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川勝平太日前宣布撤回言論。(互聯網) 川勝平太日前宣布撤回言論。(互聯網) 日本磁浮新幹線通車無期。(互聯網) 川勝平太日前為言論涉歧視賣菜等職業道歉。(互聯網) 靜岡縣前副知事大村慎一已宣布參選。(互聯網)

磁浮新幹線料成選戰焦點

共同社報道，靜岡縣前副知事大村慎一已宣布參選，前濱松市長鈴木康友、眾議員渡邊周等人似乎也有意角逐。磁浮列車中央新幹線的政策料將成為選戰焦點，因為靜岡縣政府以工程可能影響水源、南阿爾卑斯山的生態系統等為由，仍未批准縣內的隧道工程。

JR東海公司社長丹羽俊介上月表示，因為靜岡縣政府不批准工程，無法達成中央新幹線品川站至名古屋站路段、最快2027年開通的目標。

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