指縣政府是智庫非賣菜養牛 日本靜岡縣知事涉職業歧視捱轟提前辭職

《朝日新聞》報道，75歲的川勝平太本月1日勉勵靜岡縣府新入職員工時，表示「縣政府是智庫，跟每天賣菜、照顧牛、做東西之類的不一樣，大家是有頭腦、智商高的人」。他這番言論引發爭議，縣府陸續接獲民眾抗議或批評，稱「難道是指從事農業或畜牧業的人智商低嗎？」、「這種觀念很自大」等。

日本靜岡縣知事川勝平太本月初一次公開發言，遭輿論批評涉職業歧視，事件持續發酵，至周三(10日)他已向縣議會議長中澤公彥請辭。這代表靜岡縣知事一職相隔15年將換人。

縣府接逾2800投訴

靜岡縣府表示，截至周二，已接獲2,825個抗議或批評電話或電郵，但也有184個表達支持的意見。

儘管川勝平太於2日道歉且表明將在6月辭職，但未有撤回發言，批評聲浪持續，他最終於5日撤回發言，8日透露會提前辭職。

川勝平太曾任早稻田大學教授

川勝平太從政前是學術界領袖，曾任早稻田大學教授、靜岡文化藝術大學校長等，2009年首度當選靜岡縣知事，目前是第4任期。其辭呈最遲於5月10日生效，日媒預計，補選可能將在5月9日公告，5月26日投票。