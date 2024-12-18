指習近平未回覆會否出席就職禮 特朗普︰中美可解決世上所有問題

美國候任總統特朗普周一在佛州海湖莊園召開記招，是當選以來首次。特朗普被問及中國國家主席習近平據報不會應邀出席於明年1月20日舉行的就職禮時，表示尚未收到回覆，並強調跟習近平有很好的書信對話，又揚言中美合作可以解決世界上所有問題。

特朗普周一接見了軟銀集團創辦人兼社長孫正義，孫正義表示將於未來4年在美投資1,000億美元。特朗普之後召開記招談到中美關係、俄烏戰爭及以巴衝突等問題。較早前有報道指，習近平將派官員出席特朗普就職禮，特朗普在記者會被問此事時，表示「我不知他會否出席，我沒有跟他討論這事……我會說若你願意出席，我會很歡迎」。他指曾跟習近平對話，並有書信等高層次溝通，又說「我們曾有非常好的關係，直至新冠疫情出現」，「疫情沒有中止我們的關係，但築起了一大鴻溝」。特朗普強調中美關係非常重要，而「他(習近平)曾是我朋友」，「中美一起能解決世界上所有問題」。