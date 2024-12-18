指習近平未回覆會否出席就職禮 特朗普︰中美可解決世上所有問題

美國候任總統特朗普周一在佛州海湖莊園召開記招，是當選以來首次。特朗普被問及中國國家主席習近平據報不會應邀出席於明年1月20日舉行的就職禮時，表示尚未收到回覆，並強調跟習近平有很好的書信對話，又揚言中美合作可以解決世界上所有問題。
特朗普周一接見了軟銀集團創辦人兼社長孫正義，孫正義表示將於未來4年在美投資1,000億美元。特朗普之後召開記招談到中美關係、俄烏戰爭及以巴衝突等問題。較早前有報道指，習近平將派官員出席特朗普就職禮，特朗普在記者會被問此事時，表示「我不知他會否出席，我沒有跟他討論這事……我會說若你願意出席，我會很歡迎」。他指曾跟習近平對話，並有書信等高層次溝通，又說「我們曾有非常好的關係，直至新冠疫情出現」，「疫情沒有中止我們的關係，但築起了一大鴻溝」。特朗普強調中美關係非常重要，而「他(習近平)曾是我朋友」，「中美一起能解決世界上所有問題」。
王毅︰希望美新政府做正確抉擇 相向而行
中國外交部長王毅周二在2024年國際情勢與中國外交研討會上表示，面對世界動盪衝突，中國將堅定做和平的力量。中方希望美國新政府做出正確抉擇，同中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。
各界關注特朗普上台俄烏戰事能否平息。特朗普在記者會上說對戰事中的血腥畫面感不安，令他想到歷史上的美國內戰，指俄烏衝突必須停止。他表示正在推動俄烏結束衝突，聲言有「一些進展」，惟沒詳述。他被問及會否要烏方割地求和時沒正面回應。特朗普並說，沒有邀請烏總統澤連斯基出席就職禮，但歡迎他來。他又稱最近有跟以色列總理內塔尼亞胡通話，他重申哈馬斯須於其就職前釋放所有人質，否則將有嚴重後果。
歐盟首就俄烏戰爭制裁中國個體
另外，歐盟就俄烏戰事對俄實施新一輪制裁，首次將6間中國企業及1名商人列入制裁名單。中國外交部發言人林劍表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，敦促歐方不要在對俄經貿合作問題上雙重標準，停止在沒有事實依據的情況下，對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。中國在烏克蘭問題上一直致力勸和促談，從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機出口管制的範圍和措施是全球的最嚴水平。中俄企業的正常交往合作不應受干擾和影響。