指點票機「偷去」特朗普得票 霍士新聞遭控誹謗賠逾7.8億美元和解

美國霍士新聞(Fox News)在美國2020年大選後，指點票機公司Dominion Voting Systems的點票系統出現選舉舞弊，「偷取」了特朗普所得選票。後者入稟指控對方在特朗普連任總統失敗後大肆報道有關陰謀論，就有關誹謗行為索償16億美元(約124.8億港元)。雙方周二在展開聆訊前達成和解協議，霍士新聞賠償7.875億美元(約61.4億港元)給Dominion Voting Systems，並不需要道歉。

霍士新聞誹謗案｜「講大話會有後果」

今次案件備受美國傳媒留意，闗注霍士新聞創辦人、傳媒大亨梅鐸及霍士新聞的明星評論員Tucker Carlson和Sean Hannity會否遭傳召出庭作證。取得勝仗的Dominion Voting Systems律師表示，賠償金額反映了事實和責任，「講大話會有後果」。美國有線新聞網絡(CNN)認為，美國民主誠信受破壞非金錢能彌補。霍士新聞發聲明指出，高興能夠與Dominion Voting Systems就雙方爭論達成和解，「我們承認法庭裁決指部分有關Dominion的聲稱是錯誤的」。有報道指，有關賠償金額即使對規模不細的霍士新聞來說，也不算是少數目，佔其去年稅前和派息前收益四分一。