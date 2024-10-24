指「今次選舉不同以往」 蓋茨傳捐3.9億撐賀錦麗

今屆美國總統選舉變成科技大亨之戰。美國Tesla富商馬斯克連日擲銀彈撐共和黨總統候選人特朗普，美媒《紐約時報》指微軟創辦人蓋茨最近向支持民主黨候選人賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)，捐款5,000萬美元(約3.9億港元)。蓋茨之前從未表態支持賀錦麗，私下亦沒交情，如今傳出大手捐款給她的消息。蓋茨回應報道時不置可否，但說「今次選舉不同以往」(this election is different)，取態似呼之欲出。 馬斯克成立名為「美國政治行動委員會」(America PAC)的超級政治行動委員會，為特朗普籌募選舉資金，據報他過去3個月已捐出約7,500萬美元(約5.85億港元)予該組織；日前又承諾每日隨機向一名在該組織網站簽署支持言論自由和擁槍權、來自搖擺州份的選民，派發100萬美元(約780萬港元)，被指走法律罅為特朗普拉票。

擔心特朗普回朝 傳曾與彭博商量 如今則傳出蓋茨打對台，擲銀彈撐賀錦麗，《紐時》指他已向「未來前進」捐款5,000萬美元。知情人士指，蓋茨今年與朋友及其他人通話時，曾對特朗普一旦回朝表示擔憂；他又曾讚賞拜登政府在氣候變化方面的工作。報道指，蓋茨與前妻梅琳達成立的基金會知情人士透露，基金會擔心特朗普當選後，或會削減家庭計劃和全球衛生計劃資金。另據報蓋茨捐款前，曾與「未來前進」最大金主之一的前紐約市長、富商彭博(Mike Bloomberg)討論，最終決定將5,000萬美元捐給「未來前進」的非牟利分支「未來前進美國行動」(Future Forward USA Action)，報道指這操作有利匿名。

蓋茨回覆《紐時》查詢時並未證實有否捐款，也沒有表明是否支持賀錦麗。他強調「長期以來一直與政治光譜中的領袖合作」，但可圈可點的稱，「今次選舉不同以往」，指「對美國和全球最脆弱的人群具前所未有的意義」，並說「我支持那些明確承諾改善醫療、減少貧窮以及應對美國及全球氣候變化的候選人」。彭博及「未來前進」均拒絕回應報道。 選舉工程方面，特朗普周二在佛羅里達及北卡羅來納州造勢，賀錦麗則無安排公開活動，而藉早前錄影的專訪拉票，被特朗普批評懶惰。特朗普在佛州跟拉美裔的政商界領袖會面，自詡首次入主白宮時經濟較好；賀錦麗接受西班牙語電視頻道錄影訪問，同樣想拉攏拉美裔選民。路透社最新民調顯示，賀錦麗以46%支持度領先特朗普3個百分點。美國總統選舉採取「選舉人制」，各州坐擁的選舉人票數目不同，候選人所得的總選舉人票，須過半數才能入主白宮。有分析開始關注賀錦麗會否出現「普選票贏、選舉人票輸」結局。英國《經濟學人》的預測模型估計，賀錦麗須在普選票至少贏2.5個百分點，才能在選舉人票中有優勢。