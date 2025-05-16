挪威公主擔任裝甲車砲手　歐亞非多國要求女性服兵役

外媒近日一篇報道指，在全球大多數國家，女性參軍都是自願性質的，但引入女性義務兵制度的國家也正在增加。
根據《德國之聲中文網》，北歐是女性參軍的先行者。最近一個推行女性義務兵役的國家是丹麥。該國自今年7月起，年滿18歲女性都可能收到相關通知。而從2026年1月起，適齡女性則將被正式徵召入伍。據介紹，義務兵役通常持續4到12個月，具體時間取決於新兵在完成3個月基礎訓練後選擇的服役方向。
瑞典兵役期限為6到15個月
另外在挪威和瑞典，女性也須服兵役。挪威自2015年起，實施不分性別的義務兵役制度。根據挪威國防部，該國21歲的公主亞歷珊卓（Ingrid Alexandra）今年4月才結束在陸軍為期15個月的服役。期間她擔任了CV90裝甲車的砲手。
瑞典則在2018年重新恢復一度廢除的義務兵役制度。兵役期限為6到15個月，該國目前約20%的現役軍人為女性。以色列自1949年起便實行女性義務兵役制度，女性服役2年，男性則須服役3年。
緬甸和北韓均要求女性服兵役
許多非洲國家也要求女性當兵。東非國家厄立特里亞（Eritrea）義務兵役期16個月，不論男女皆是如此。另外包括乍德、畿內亞比紹（Guinea-Bissau）、馬里、莫桑比克、佛得角（Cape Verde）、尼日的女性也須服兵役。亞洲方面，緬甸、東帝汶和北韓均要求女性服兵役。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）