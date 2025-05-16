挪威公主擔任裝甲車砲手　歐亞非多國要求女性服兵役

外媒近日一篇報道指，在全球大多數國家，女性參軍都是自願性質的，但引入女性義務兵制度的國家也正在增加。

根據《德國之聲中文網》，北歐是女性參軍的先行者。最近一個推行女性義務兵役的國家是丹麥。該國自今年7月起，年滿18歲女性都可能收到相關通知。而從2026年1月起，適齡女性則將被正式徵召入伍。據介紹，義務兵役通常持續4到12個月，具體時間取決於新兵在完成3個月基礎訓練後選擇的服役方向。

瑞典兵役期限為6到15個月

另外在挪威和瑞典，女性也須服兵役。挪威自2015年起，實施不分性別的義務兵役制度。根據挪威國防部，該國21歲的公主亞歷珊卓（Ingrid Alexandra）今年4月才結束在陸軍為期15個月的服役。期間她擔任了CV90裝甲車的砲手。