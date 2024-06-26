挪威旅遊宣傳片逆向思維 主角閒逛奧斯陸左彈右彈 網上瘋傳獲讚(有片)

旅遊宣傳片相當然是展示國家或城市多姿多彩的一面，但挪威旅遊局宣傳首都奧斯陸(Oslo)卻走逆向思維風格，市民左彈右彈奧斯陸，反獲關注和讚賞，於網上瘋傳獲得另類成功。
報道：吸引居於擠擁城市的人前往
片中人物展現他在奧斯陸的懶洋洋的生活，坐在公園、水邊和遊走在街頭，卻完全展現奧斯陸的風貌。那男子名叫Halfdan、31歲，在奧斯陸成長並暫居此處，開場時稱「坦白說，不會來這裡。奧斯陸連一個城市也算不上……」之後坐在岸邊，有人跳入水中，Halfdan指不明白為何有人會在市中心河道游水，「這很噁心」，露出一臉煩厭。
有報道認為，Halfdan不斷投訴奧斯陸不是，卻令其他人，尤其是居於擠擁城市的人，想到奧斯陸旅遊。有網民指，這種旅遊宣傳很罕見，但也是當中最佳的。有廣告業界人士稱，說出事實反而更具說服力。
「奧斯陸感覺更像鄉村」
Halfdan在片中問「你有沒有去過土耳其伊斯坦布爾，奧斯陸感覺更像鄉村。你會在街角撞見首相、國王」。看似是貶卻是褒。Halfdan續指，你只可以由這個城市的一邊走到另一邊，只需30分鐘，你在紐約和巴黎試試看。這似乎以反面指出奧斯陸的優點。
他又說奧斯陸有文化嗎？然後走到博物館，「如果你不需要排隊數小時，這是否更值得看？」Halfdan說，這裡也沒有蒙娜麗莎，惟他背後是名畫《吶喊》。那裡是奧斯陸為《吶喊》創作者孟克開設的博物館。他又指隨意走進一間高級餐廳就可以有位，「我甚至不是名人」。又是另類褒揚。在片尾，Halfdan稱「我認為一個城市應該有難以得到的感覺，就像美好的戀愛，並不容易獲得。」畫面最後展示visit Oslo(到訪奧斯陸)。
What a brilliant ad for Oslo tourism. A refreshing sarcastic approach in a boring, predictable world of Tourism ads. Creative communication enthusiasts MUST WATCH. pic.twitter.com/16dh4AobvA— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 25, 2024