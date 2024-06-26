挪威旅遊宣傳片逆向思維 主角閒逛奧斯陸左彈右彈 網上瘋傳獲讚(有片)

旅遊宣傳片相當然是展示國家或城市多姿多彩的一面，但挪威旅遊局宣傳首都奧斯陸(Oslo)卻走逆向思維風格，市民左彈右彈奧斯陸，反獲關注和讚賞，於網上瘋傳獲得另類成功。

報道：吸引居於擠擁城市的人前往

片中人物展現他在奧斯陸的懶洋洋的生活，坐在公園、水邊和遊走在街頭，卻完全展現奧斯陸的風貌。那男子名叫Halfdan、31歲，在奧斯陸成長並暫居此處，開場時稱「坦白說，不會來這裡。奧斯陸連一個城市也算不上……」之後坐在岸邊，有人跳入水中，Halfdan指不明白為何有人會在市中心河道游水，「這很噁心」，露出一臉煩厭。