挪威豪華郵輪擱淺格陵蘭206人受困　丹麥軍艦料周五抵達救援

一艘挪威豪華環球郵輪周一(11日)於格陵蘭島西北方擱淺，船上載有206乘客及船員，包括90名澳洲人，漲潮後仍受困至今3日，目前無人員傷亡或損毀報告，補給充足。距離郵輪最近的丹麥軍艦正趕往救援。
丹麥北極聯合司令(Joint Arctic Command)表示，澳洲郵輪「海洋探險號」(The Ocean Explorer)周一於位於距離格陵蘭島首府努克東北約1,400公里的阿爾卑斯峽灣國家公園擱淺。船長最初預料在漲潮時讓這艘船漂浮但失敗，但最終失敗。最近的Knud Rasmussen巡邏艦被派前去救援，但需要航行約2,222 公里，預計當地時間周五(15日)下午才抵達現場，丹麥北極聯合司令Brian Jensen指，如無意外能夠幫助這艘郵輪脫困。但要取決於現場具體情況。丹麥軍方拍攝的照片顯示，郵輪漂浮在平靜的海水中，沒有漏油，船體沒有損毀。
郵輪原定的旅行時間是1日至22日。有郵輪上澳洲公民表示，郵輪船上大都是退休老人，郵輪上有幾宗新冠確診病例，不過船上有醫生，大家情緒還不錯，大家正處於一個非常美麗的地方，打開窗戶，眼前就是冰川。
遊輪之旅每人25.8萬港元30日
「海洋探險號」這艘掛有巴哈馬國旗的郵輪屬於挪威烏斯坦集團（Ulstein Group），由澳洲 Aurora Expeditions負責營運，郵輪官網稱這艘船「專為前往世界上最偏遠的目的地的探險旅行而建造」，郵輪長104.4 米、寬18米，共有10層，2021年建成，今年7月才開始營運極光探險活動，可容納134名乘客，船員及乘客比例接近1比2。
根據Aurora Expeditions網站介紹，其中包括每人花費超過3.3萬美元起(折合約25.8萬港元)的30日遊輪之旅。下一個航程為期 12 天，將於10月30日從阿根廷出發，穿越南極洲，每位乘客的費用為13,395 美元起(折合約10.5萬港元)。該公司重點介紹了其提供的體驗，包括觀賞聯合國教科文組織世界遺產伊盧利薩特冰峽灣以及觀賞北極熊、白鯨和海像等野生動物。