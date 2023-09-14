挪威豪華郵輪擱淺格陵蘭206人受困　丹麥軍艦料周五抵達救援

一艘挪威豪華環球郵輪周一(11日)於格陵蘭島西北方擱淺，船上載有206乘客及船員，包括90名澳洲人，漲潮後仍受困至今3日，目前無人員傷亡或損毀報告，補給充足。距離郵輪最近的丹麥軍艦正趕往救援。

丹麥北極聯合司令(Joint Arctic Command)表示，澳洲郵輪「海洋探險號」(The Ocean Explorer)周一於位於距離格陵蘭島首府努克東北約1,400公里的阿爾卑斯峽灣國家公園擱淺。船長最初預料在漲潮時讓這艘船漂浮但失敗，但最終失敗。最近的Knud Rasmussen巡邏艦被派前去救援，但需要航行約2,222 公里，預計當地時間周五(15日)下午才抵達現場，丹麥北極聯合司令Brian Jensen指，如無意外能夠幫助這艘郵輪脫困。但要取決於現場具體情況。丹麥軍方拍攝的照片顯示，郵輪漂浮在平靜的海水中，沒有漏油，船體沒有損毀。