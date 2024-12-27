挪威「追極光巴士」載8國遊客翻車墜湖3死4重傷　警方：難聯繫傷亡者家屬

載有8國外國遊客的巴士在挪威翻車釀3死。（圖／美聯社）

國際間發生重大車禍意外！一輛滿載58名外國遊客的挪威長途巴士，正準備前往觀光地追極光時，突然失事翻側墜入結冰湖面，造成3死4重傷，中國駐挪威大使館證實另有5名內地客受輕傷。

警方表示，有些乘客疏散到當地一所學校，另外3名傷者由直升機送往醫院。

這輛發生意外的長途巴士上，載有58名乘客，包含八國的外國旅客，分別為中國、法國、印度、馬來西亞、荷蘭、挪威、新加坡及南蘇丹。

據《DW》等外媒綜合報道，事發於當地時間26日，一輛長途巴士本來計畫從挪威北部港口城市那維克（Narvik）開往羅弗敦群島的斯沃爾韋爾（Svolvaer），但在當天下午1點半左右，發生翻側意外。

現場颳起暴風雪增加救援難度

據悉，意外地點位於拉夫松代特海峽（Rafsundet strait）附近的E10公路上，而該條公路是連接羅弗敦群島（Lofoten archipelago）和挪威大陸的主要道路。羅弗敦群島是冬季追極光的熱門旅遊勝地。

據車禍現場照片顯示，長途巴士從高速公路上滑下並衝下斜坡，還撞向結冰湖面，部分冰層遭到破壞。而當救難人員試圖將車體拖出來時，發現巴士部分淹沒在湖泊當中。

報道指出，疑似大雪和強風惡劣天氣造成意外，而在救援當時颳起暴風雪，也增加救援難度。

警方坦承，由於缺乏完整的乘客名單和詳細資訊，很難及時聯繫到傷亡者的家屬。

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