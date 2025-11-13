熱門搜尋:
國際
2025-11-13 17:28:00

捉智雙雄真人版？「機長」偽造證書獲立陶宛公司聘請 駕駛飛機來往歐洲

波羅的海國家立陶宛一間航空公司傳出電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）式騙局。一名副機師涉嫌偽造證書，以取得艾維恩快運（Avion Express）的機長資格，還駕駛載有數百名乘客的航班來往歐洲各地。

德媒《Aero Telegraph》報道，這名身分未公開的「冒牌機長」實際上只曾在嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）擔任副機師，並不具備機長的資格。

「冒牌機長」已被開除

艾維恩快運是一家專門為其他航空公司提供飛機和完整機組人員的「濕租」（wet-lease）公司。航空公司已證實曾僱用該名「冒牌機長」，但目前已將其開除。據稱，這名冒牌機長不僅為艾維恩快運駕駛航班，還通過公司為其他西歐航空公司工作，包括總部位於德國的歐洲之翼航空（Eurowings）。

艾維恩快運發言人表示，「公司最近發現了關於聘請員工專業資格未獲驗證，立即展開內部調查，目前調查仍在進行中」。並強調其招聘程序符合航空法規，保證「安全和合法」是最高優先事項。

公司內部調查

歐洲之翼航空已證實將與安全專家進行更詳細的調查。目前尚不清楚該機師使用假證書工作時間有多長，以及是如何東窗事發。

報導稱，其他「高空騙子」，例如電影《捉智雙雄》原型人物Frank Abagnale，也曾冒充成機師免費搭乘航班，但他從未真正坐上駕駛艙的座位。今年6月，一名美國佛州男子因使用約30種偽造空中服務員證件，在6年內預訂了100多次免費航班而犯欺詐罪被控。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）電影中，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的Frank William Abagnale, Jr，曾冒充機師、醫生等職業。（影片截圖） 《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）電影中，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的Frank William Abagnale, Jr，曾冒充機師、醫生等職業。（影片截圖） 《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）電影中，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的Frank William Abagnale, Jr，曾冒充機師身份在機場避開探員追捕。（影片截圖） 《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）電影中，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的Frank William Abagnale, Jr，曾冒充機師身份在機場避開探員追捕。（影片截圖）

