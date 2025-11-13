捉智雙雄真人版？「機長」偽造證書獲立陶宛公司聘請 駕駛飛機來往歐洲

波羅的海國家立陶宛一間航空公司傳出電影《捉智雙雄》（Catch Me If You Can）式騙局。一名副機師涉嫌偽造證書，以取得艾維恩快運（Avion Express）的機長資格，還駕駛載有數百名乘客的航班來往歐洲各地。
德媒《Aero Telegraph》報道，這名身分未公開的「冒牌機長」實際上只曾在嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）擔任副機師，並不具備機長的資格。
「冒牌機長」已被開除
艾維恩快運是一家專門為其他航空公司提供飛機和完整機組人員的「濕租」（wet-lease）公司。航空公司已證實曾僱用該名「冒牌機長」，但目前已將其開除。據稱，這名冒牌機長不僅為艾維恩快運駕駛航班，還通過公司為其他西歐航空公司工作，包括總部位於德國的歐洲之翼航空（Eurowings）。
艾維恩快運發言人表示，「公司最近發現了關於聘請員工專業資格未獲驗證，立即展開內部調查，目前調查仍在進行中」。並強調其招聘程序符合航空法規，保證「安全和合法」是最高優先事項。
公司內部調查
歐洲之翼航空已證實將與安全專家進行更詳細的調查。目前尚不清楚該機師使用假證書工作時間有多長，以及是如何東窗事發。
報導稱，其他「高空騙子」，例如電影《捉智雙雄》原型人物Frank Abagnale，也曾冒充成機師免費搭乘航班，但他從未真正坐上駕駛艙的座位。今年6月，一名美國佛州男子因使用約30種偽造空中服務員證件，在6年內預訂了100多次免費航班而犯欺詐罪被控。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章