捉棋機械人輸唔起？整斷7歲童手指 (有片)

俄羅斯莫斯科近來舉行國際西洋棋比賽，一部AI機械人與7歲男童與對戰期間，竟然緊緊壓著男童的手指不放，在場大人急忙搶救，但男童的指骨卻被整斷。事發影片在網路上瘋傳，引發外界關注。有網民質疑，莫非AI機械人「輸唔起」？
英國《衛報》(The Guardian)報道，意外在19日發生，影片中可看到，AI機械人與7歲男童Christopher對戰時，機械手臂突然緊緊壓住男童的手指，男童很痛卻無法抽手，後來在多名成人的幫忙下才終於脫困。
莫斯科國際西洋棋總會主席Sergey Lazarev表示，這部機械人於本月13日至21日所舉行的比賽中使用，也曾在之前的多場比賽中使用過，從未發生過類似事件。副主席Sergey Smagin則指出，AI機械人是在男童拿走一個棋子後才發生事件，懷疑是因為男童沒有等待機械人完成動作，就突然伸手移動棋子所致。他重申「機器人絕對安全。」但必需要注意相關安全。俄國西洋棋大師Sergey Karjakin則認為機械人難辭其咎，懷疑軟體出問題，小男孩的父母已作出投訴。
網民質疑機械人設計有缺陷
影片很快在網上傳播，有網民質疑機械人沒有感應裝置，或者太大力，認為設計有缺陷，亦有網民開玩笑說「莫非AI機械人已經發展到識輸唔起？」
幸好這意外沒有把那男童嚇怕，當地報道，那男童其實是個小棋王，他在莫斯科9歲以下棋手中排名前30，而且熱愛棋藝，意外發生隔天就重返賽事，只是由義工幫他移棋以進行棋局。
All acquisition that advanced AI will destroy humanity is false. Not the powerful AI or breaching laws of robotics will destroy humanity, but engineers with both left hands :/— Pavel Osadchuk 👨💻💤 (@xakpc) July 21, 2022
On video - a chess robot breaks a kid's finger at Moscow Chess Open today. pic.twitter.com/bIGIbHztar