捉棋機械人輸唔起？整斷7歲童手指 (有片)

俄羅斯莫斯科近來舉行國際西洋棋比賽，一部AI機械人與7歲男童與對戰期間，竟然緊緊壓著男童的手指不放，在場大人急忙搶救，但男童的指骨卻被整斷。事發影片在網路上瘋傳，引發外界關注。有網民質疑，莫非AI機械人「輸唔起」？

英國《衛報》(The Guardian)報道，意外在19日發生，影片中可看到，AI機械人與7歲男童Christopher對戰時，機械手臂突然緊緊壓住男童的手指，男童很痛卻無法抽手，後來在多名成人的幫忙下才終於脫困。

莫斯科國際西洋棋總會主席Sergey Lazarev表示，這部機械人於本月13日至21日所舉行的比賽中使用，也曾在之前的多場比賽中使用過，從未發生過類似事件。副主席Sergey Smagin則指出，AI機械人是在男童拿走一個棋子後才發生事件，懷疑是因為男童沒有等待機械人完成動作，就突然伸手移動棋子所致。他重申「機器人絕對安全。」但必需要注意相關安全。俄國西洋棋大師Sergey Karjakin則認為機械人難辭其咎，懷疑軟體出問題，小男孩的父母已作出投訴。