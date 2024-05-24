捐贈大便可「拯救生命」？　每次可賺3900元

美國有線電視新聞網絡(CNN)新聞18頻道報道，在美國和加拿大註冊成立的公司「Human Microbes」，認為過去數十年來心理健康問題備受關注，慢性病和健康狀況不佳的盛行率上升，導致現代人大都身體不適，每一代人每況愈下，但該公司指其研究發現為解決這些重大問題帶來希望，但需要獲得處於良好狀態的捐贈者糞便。Human Microbes指，將醫療人員、研究人員、醫院、治療實驗和個人連結，希望從捐贈者的糞便中找出含有對研究有價值的細菌，將來可將來自健康個體經過處理的糞便，注射到患者體內，以治療嚴重的心理健康問題，並幫助一些患有胃腸道疾病的人。一旦獲選為捐贈者，公司會給予獎金，捐贈者必須使用乾冰運送「貨物」。

中大亦曾推行捐糞計劃 每月最多可獲 7000 元

不過，美國食品藥物管理局(FDA)在3月曾向該公司發警告信，指其銷售糞便微生物移植物的行為屬違法，相關研究需要向當局申請並獲得許可才能進行，信中還提到產品「因為捐贈者篩檢不充分，引發潛在的重大安全問題」。

其實大便損贈並非新鮮事，本港中文大學亦曾進行「定期糞便捐贈計劃」，翻查2023年報道，只要成功通過腸道微生物篩查，成為合資格腸道微生物移植的糞便捐贈者，視乎捐贈次數、大便樣本的質素和重量，每月最多可賺取7,000港元。