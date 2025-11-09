捕蛇專家遭6米巨蟒纏頸拖入水中 驚險片段曝光(有片)

印尼婆羅洲一名經驗豐富的捕蛇專家赫魯(Heru)，日前在船上遭遇驚險一幕。當他伸手試圖捕捉一條岸邊巨蟒時，反被這條6米長的龐然大物拖入水中，蟒蛇更迅速纏繞其頸部與身體，場面極其驚險。
生死一線間 蟒蛇纏繞其全身
事發前赫魯正坐在船邊，發現岸邊巨蟒後便伸手從蛇頭附近試圖捕捉。未料巨蟒突然發力，將他整個人拖入水中。從曝光的片段可見，赫魯在水中奮力掙扎浮出水面，而蟒蛇已纏繞其全身，尤其頸部被緊緊勒住，情況危急。
同船隊員救援 化險為夷
幸同船隊員見狀立即展開救援，兩人分工合作，一人緊握蟒蛇頭部，另一人拉扯蛇尾，最終成功讓赫魯脫困。令人驚訝的是，赫魯竟奇蹟般地毫髮無傷。事後團隊與這條「最巨大、最強壯」的蟒蛇合影後，依循「不傷害動物」原則將其野放。
今次事件發生前不久，蘇拉威西島才傳出一名老翁遭8.5米巨蟒吞食的悲劇。當時老翁正在照料牲畜，突然被巨蟒襲擊。村民其後在蟒蛇腫脹的腹部發現其遺體。婆羅洲是多種蟒蛇的棲息地，包括婆羅洲血蟒和網紋蟒等物種，牠們無毒卻以強力的纏繞力掠食，常因覓食而闖入人類活動區域。
片段︰
A tour guide has miraculously cheated death after a six-metre python coiled itself around his neck just moments after it pulled him underwater.— MassiVeMaC (@SchengenStory) November 6, 2025
Heru, an experienced snake catcher, was part of a group travelling down a river on the island of Borneo in Indonesia. pic.twitter.com/mHbdrDVUkk