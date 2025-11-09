捕蛇專家遭6米巨蟒纏頸拖入水中 驚險片段曝光(有片)

印尼婆羅洲一名經驗豐富的捕蛇專家赫魯(Heru)，日前在船上遭遇驚險一幕。當他伸手試圖捕捉一條岸邊巨蟒時，反被這條6米長的龐然大物拖入水中，蟒蛇更迅速纏繞其頸部與身體，場面極其驚險。

生死一線間 蟒蛇纏繞其全身

事發前赫魯正坐在船邊，發現岸邊巨蟒後便伸手從蛇頭附近試圖捕捉。未料巨蟒突然發力，將他整個人拖入水中。從曝光的片段可見，赫魯在水中奮力掙扎浮出水面，而蟒蛇已纏繞其全身，尤其頸部被緊緊勒住，情況危急。