捷克兩列車正面相撞　至少4人死數十人受傷(有片)

捷克東北部一列載有逾300人的客運列車與貨運列車相撞，至少4人死亡，數十人受傷。救援行動仍在進行，暫時未知相撞原因。鐵路公司指傷亡人數或會增加。

事發在當地星期三(5日)深夜，一列載有300多人的特快客運列車與貨運列車在中部城市帕爾杜比採(Pardubice)中央站附近相撞，當局派出大批人員進行救援。現場畫面顯示，兩列列車是正面相撞，特快車第一節車廂脫軌翻覆，貨運列車的機車頭和第一節車廂損毀。