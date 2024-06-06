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國際
2024-06-06 10:03:00

捷克兩列車正面相撞　至少4人死數十人受傷(有片)

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捷克兩列車正面相撞，至少4人死數十人受傷。(X)

捷克兩列車正面相撞，至少4人死數十人受傷。(X)

捷克東北部一列載有逾300人的客運列車與貨運列車相撞，至少4人死亡，數十人受傷。救援行動仍在進行，暫時未知相撞原因。鐵路公司指傷亡人數或會增加。

事發在當地星期三(5)深夜，一列載有300多人的特快客運列車與貨運列車在中部城市帕爾杜比採(Pardubice)中央站附近相撞，當局派出大批人員進行救援。現場畫面顯示，兩列列車是正面相撞，特快車第一節車廂脫軌翻覆，貨運列車的機車頭和第一節車廂損毀。

特快車第一節車廂脫軌翻覆。(X) 兩列列車是正面相撞。(X) 特快車第一節車廂脫軌翻覆。(X)

鐵路公司：傷亡人數或增加

捷克鐵路公司Sprava Zeleznic發言人Martin Kavka表示，一列快速列車和一列貨運列車在捷克的帕爾杜比採市相撞，並指傷亡人數可能還會增加。帕爾杜比採州州長Martin Netolicky在社交平台上證實，兩列車是正面對撞，並指出這班特快車是RegioJet公司營運。捷克鐵路局，事件影響前往摩拉維亞地區的列車班次。

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