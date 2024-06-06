捷克兩列車正面相撞　至少4人死數十人受傷(有片)

捷克東北部一列載有逾300人的客運列車與貨運列車相撞，至少4人死亡，數十人受傷。救援行動仍在進行，暫時未知相撞原因。鐵路公司指傷亡人數或會增加。
事發在當地星期三(5日)深夜，一列載有300多人的特快客運列車與貨運列車在中部城市帕爾杜比採(Pardubice)中央站附近相撞，當局派出大批人員進行救援。現場畫面顯示，兩列列車是正面相撞，特快車第一節車廂脫軌翻覆，貨運列車的機車頭和第一節車廂損毀。
鐵路公司：傷亡人數或增加
捷克鐵路公司Sprava Zeleznic發言人Martin Kavka表示，一列快速列車和一列貨運列車在捷克的帕爾杜比採市相撞，並指傷亡人數可能還會增加。帕爾杜比採州州長Martin Netolicky在社交平台上證實，兩列車是正面對撞，並指出這班特快車是RegioJet公司營運。捷克鐵路局，事件影響前往摩拉維亞地區的列車班次。
Srážka @RegioJet a nákladního vlaku na nové zastávce #Pardubice centrum. Ve vykolejeném vagónu cestovalo přes 20 lidí, vlak táhl celkem třináct vagonů. pic.twitter.com/ytFl25ga40— Veronika Skřivanová (@VSkrivanova) June 5, 2024