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國際
2023-12-22 10:21:00

捷克校園槍擊｜布拉格大學14死25傷　槍手先殺父再行兇(有片)

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布拉格大學發生槍擊14死25傷，死者包括槍手。

布拉格大學發生槍擊14死25傷，死者包括槍手。

捷克首都布拉格一間大學發生槍擊案，事件中造成14人，包括槍手，另有25人受傷，部分傷者情況嚴重。暫時未知槍手是自殺抑或是與警方駁火時被擊斃。捷克政府宣布，為槍擊遇難者全國哀悼，將當地時間23日列為全國哀悼日。

事發在查理大學(Charles University)文學院一座大樓。警方在當地時間下午3時左右接報到場，有槍手於大學向人開槍，大批警員到場封鎖大學所在的廣場，疏散民眾，以及搜捕槍手。網上有影片顯示，大批學生慌忙逃生，警方嚴密佈防，期間傳來槍聲。

槍手為24歲男子David Kozak，在涉事大學就讀。(X)

警方指疑兇先殺害父親再到大學行兇

警方指，槍手為24歲男子David Kozak，在涉事大學就讀，形容他是優秀的學生，無刑事記錄，他合法擁有多支槍，犯案時全副武裝，並攜帶大量彈藥。警方又相信，槍手在距離布拉格25公里的克拉德諾鎮，殺害父親後前往布拉格行兇，並指他曾經計劃自殺。他亦涉嫌上星期五(15)，在布拉格東部樹林殺害一名男子，以及男子的2個月大女兒，相信疑兇是隨機選擇受害者。但警方未說明槍手是吞槍自殺還是被警方開火擊斃。

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捷克總理菲亞拉向死者家屬致哀，並宣布周六為全國哀悼日。菲亞拉同時表示，無跡象顯示事件是恐怖主義行為。總統帕維爾對槍擊事件表示感到震驚，並向遇難者的家屬致以慰問。

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