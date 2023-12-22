捷克校園槍擊｜布拉格大學14死25傷　槍手先殺父再行兇(有片)

捷克首都布拉格一間大學發生槍擊案，事件中造成14人，包括槍手，另有25人受傷，部分傷者情況嚴重。暫時未知槍手是自殺抑或是與警方駁火時被擊斃。捷克政府宣布，為槍擊遇難者全國哀悼，將當地時間23日列為全國哀悼日。

事發在查理大學(Charles University)文學院一座大樓。警方在當地時間下午3時左右接報到場，有槍手於大學向人開槍，大批警員到場封鎖大學所在的廣場，疏散民眾，以及搜捕槍手。網上有影片顯示，大批學生慌忙逃生，警方嚴密佈防，期間傳來槍聲。