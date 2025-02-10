捷克水壩籌備7年仍未動工　海狸2晚就搞掂慳千萬

捷克布里迪(Brdy)一項水壩的工程計畫，礙於土地糾紛、建築許可證、資金籌集等等，拖了7年仍遲遲未能動工，詎料「自然界水壩工程師」海狸只用了2晚時間就將水壩築好，還幫政府當局省下3,000萬捷克克朗(約958萬港元)的費用。

綜合報道，布里迪的水壩基礎工程早在2018年就計畫建造，卻因建築許可證、建築項目批准、資金籌集，甚至土地所有權糾紛等問題，遲遲無法推進，詎料海狸僅用幾日時間就築好水壩，更令政府慳一筆。報道指，海狸不僅迅速解決了排水問題，更意外促成了當地自然棲息地的恢復。環保人士在檢查後確認，這片由海狸們築起的新濕地，形成了適合稀有物種繁衍生息的水池和沼澤。令動物學家Jiri Vlček讚嘆指，人類要解決資金、土地及許可證等問題，即是挖土機工人動工，大約亦要1個星期才能完工，相反，河狸可以在一夜之間建造1座水壩，最多兩夜。