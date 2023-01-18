捷克男落路軌執煙頭 遭列車撞回月台(有片)

物品若掉落月台，應通知車站人員協助撿回，但捷克一名男乘客卻「唔識死」。從警方發布的閉路電視片段可見，該名男子在月台候車，手上的香煙掉落月台下方，他就跳落路軌撿拾，完全沒注意到列車從後方進站。

列車快速駛近，男子背向，站起來想攀回月台，就被列車撞上。男子身處月台與列車之間，被撞至凌空飛起，在地上轉了幾圈後重重摔回月台，隨身物品和鞋子散落。他躺在地上，似乎痛得無法起身。報道指，車站人員見狀，即報警並幫他急救。