捷克百日咳逾3千病例創61年新高 布拉格市長沒戴口罩捱轟 甚麼是百日咳？

百日咳(whooping cough)疫情正在歐洲各地升溫，捷克也不例外。過去一周，不僅捷克官方防疫指引互相矛盾讓人困惑，同樣染病的布拉格市長斯沃博達(Bohuslav Svoboda)公開露面不戴口罩也引起爭議。

百日咳病例創1963年以來新高

英國廣播公司(BBC)報道，捷克當局表示1月首周只有28個百日咳病例，染疫者至今卻已攀升至3,084人，是1963年以來前所未見的人數。

百日咳是影響肺部或呼吸道的傳染性疾病，感染初期流鼻水、喉嚨痛、輕微發燒等症狀類似感冒，隨著病情加劇，約一周後患者或會一連猛咳幾分鐘，之後幾周或會伴隨著劇烈咳嗽，呼吸時或會發出高音調的「呼哮」聲(whoop)，或多於晚上咳嗽。80歲的斯沃博達本身是知名婦產科醫生，他日前在國會健康委員會會議上不停咳嗽，表示自己正在康復，這是他接受抗生素療程的第6天，已沒有傳染力。儘管如此，一名同僚表示他仍應戴上口罩。