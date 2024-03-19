捷克百日咳逾3千病例創61年新高 布拉格市長沒戴口罩捱轟 甚麼是百日咳？

百日咳(whooping cough)疫情正在歐洲各地升溫，捷克也不例外。過去一周，不僅捷克官方防疫指引互相矛盾讓人困惑，同樣染病的布拉格市長斯沃博達(Bohuslav Svoboda)公開露面不戴口罩也引起爭議。
百日咳病例創1963年以來新高
英國廣播公司(BBC)報道，捷克當局表示1月首周只有28個百日咳病例，染疫者至今卻已攀升至3,084人，是1963年以來前所未見的人數。
百日咳是影響肺部或呼吸道的傳染性疾病，感染初期流鼻水、喉嚨痛、輕微發燒等症狀類似感冒，隨著病情加劇，約一周後患者或會一連猛咳幾分鐘，之後幾周或會伴隨著劇烈咳嗽，呼吸時或會發出高音調的「呼哮」聲(whoop)，或多於晚上咳嗽。80歲的斯沃博達本身是知名婦產科醫生，他日前在國會健康委員會會議上不停咳嗽，表示自己正在康復，這是他接受抗生素療程的第6天，已沒有傳染力。儘管如此，一名同僚表示他仍應戴上口罩。
捷克衛生官員說法矛盾
捷克公共衛生法規定，百日咳患者結束抗生素療程之前必須在家隔離。捷克綠黨的布拉格黨部因此以「散播傳染性疾病」為由對斯沃博達提出刑事指控。
隨著百日咳病例持續增加，布拉格衛生當局致函通知市內各校，若班上出現一名確診者，所有未接種疫苗的學童都要回家免受感染。但衛生部首席衛生官斯伏辛諾娃(Pavla Svrčinová)隨即在記者會上抨擊布拉格的做法，強調學校無權出於預防，把未接種疫苗的學童送回家。流行病學家卻指出，最近才修訂的衛生部指南，正要求採用布拉格當局建議的做法。
青少年「播毒」
捷克衛生部長瓦萊克(Vlastimil Válek)指出，百日咳病例攀升是兩項因素綜合起來的結果，其一是民眾不再遵守嚴格的新冠病毒防疫措施，呼吸道疾病於是再次流行，其二是兒童並沒接種疫苗。正因未接種疫苗，病例增加在青少年之間最為顯著。
染病青少年或許只會久咳不止，而沒有其他更嚴重的症狀，但他們仍能傳染給弟妹或祖父母。對免疫力相對較弱的人來說，百日咳恐是足以致命的疾病。
甚麼是百日咳？
根據本港衛生防護中心資料，百日咳由百日咳博德氏桿菌所引致。
病徵：百日咳又名「雞咳」，患者初時可能沒有特別病徵，只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。但咳嗽會日益嚴重和加劇，妨礙病人飲食和呼吸。細菌會令肺部受感染，嚴重者可導致抽搐及昏迷不醒。
傳播途徑：百日咳可透過直接接觸病人的飛沫傳播。
潛伏期：潛伏期由4至21天不等，通常為7至10天。
治理方法：抗生素能有效治療百日咳。如果兒童長時間發燒和咳嗽，且在咳嗽時出現嚴重的氣喘情況，應立即送院接受治療。
預防方法為接種百日咳疫苗以及保持良好個人及環境衛生。