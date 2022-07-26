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國際
2022-07-26 16:16:00

捷克警方收編法拉利追賊　靜止到時速100公里僅需3.4秒 (有片)

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暫時未有其他國家像杜拜的警方那樣具財力，能夠豪編一隊名車隊，以高性能車輛追截犯罪人士。捷克警方就想出方法，將一輛扣押罪犯的名車，改裝後收編為警車一員，最近就將一輛法拉利(Ferrari)跑車，只花1.2萬歐元(折合約9.6萬港元)改裝，就為警隊增添一輛時速可達326公里的警車。

收編法拉利以時速326公里追賊，0到100只要3.4秒。(Twitter)

收編法拉利以時速326公里追賊，0到100只要3.4秒。(Twitter)

捷克警察周一(25)宣布車隊新增成員，就是國際知名的名跑車法拉利。警方表示，這輛汽車是向犯罪份子沒收所得，花費約1.2萬歐元改裝供警察所用。這輛法拉利458 Italia時速從零加速到100公里只需3.4秒，最高時速可達326公里。

這輛跑車外殻有螢光黃色和藍色條紋，將由特別監視部門使用。(Twitter) 這輛跑車外殻有螢光黃色和藍色條紋，將由特別監視部門使用。(Twitter) 這輛跑車外殻有螢光黃色和藍色條紋，將由特別監視部門使用。(Twitter)

捷克去年扣押逾900輛車

警方於社交平台Twitter發布照片，這輛跑車外殻有螢光黃色和藍色條紋，將由特別監視部門使用，這部高性能的警車，自然要有高技術人士駕駛，所以駕駛者均需要由受過專門訓練。警方指，這輛跑車將用來打擊非法賽車和偷車這類案件。警察交通部門負責人Jiri Zly，這輛法拉利也將用於對付捷克道路上「最挑釁的司機」。

警方順帶提到，捷克警方每年沒收的財產達到數十億元，去年扣押逾900輛犯罪分子的車輛，這些汽車將轉為用於打擊全國各地的犯罪活動。

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