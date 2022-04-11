掌政3年 伊姆蘭汗失軍方支持落台 巴基斯坦總理首遭罷免

伊姆蘭汗(Imran Khan)成為首位被罷免的巴基斯坦總理，國會昨凌晨通過不信任動議結束其3年半執政。反對派上周提出有關動議，惟遭伊姆蘭汗阻撓並解散國會引發政治動盪，最高法院上周四裁定他有關做法違憲。在國民議會342個議席中擁有過半數174席的反對派再提出不信任動議，昨凌晨表決通過。國會今日將選出新總理，預料反對派領袖、前總理謝里夫的弟弟夏巴茲(Shehbaz Sharif)將接替伊姆蘭汗。巴基斯坦軍方主導外交和國防事務，分析認為伊姆蘭汗失去軍方支持導致他落台。

69歲的伊姆蘭汗拒絕承認反對派組成的新政府，號召支持者特別是年輕人周日上街和平示威，「反對這個外國進口政府企圖掌政」。伊姆蘭汗2018年上台後言論更加反美，並親近中國和俄羅斯，聲稱美國策動他落台，因他拒絕支持美國對抗俄羅斯和中國。他也不斷指巴基斯坦反對派與外國勢力合作。美國指伊姆蘭汗的指控「不實」，他也從未提出證據支持其指控。伊姆蘭汗任內與美國處處對著幹，包括去年歡迎塔利班奪取阿富汗政權。俄羅斯2月24日對烏克蘭展開軍事行動當天，他更曾到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會晤。

新總理首要任務改善與軍方美國關係

伊姆蘭汗為巴基斯坦國家板球隊前隊長，2018年當選出任總理時承諾打擊貪污和復甦經濟，但國家卻陷入金融危機，有關承諾並未兌現。上月底接連有議員退黨，令伊姆蘭汗領導的執政黨在國會中失去多數議席。巴基斯坦脫離英國獨立近75年來，近半時期由軍方掌政，並曾直接介入3屆文人政府的倒台。有指伊姆蘭汗能夠上台因獲軍方支持，但現在情況已變，而有消息透露國會表決前，伊姆蘭汗曾與軍方將領會晤。70歲的夏巴茲接任總理後首要任務相信是與軍方和美國改善關係。他曾任旁遮普省長被指領導有方，與中國關係良好，支持中國「一帶一路」倡議，而謝里夫家族對鄰國印度議題屬「鴿派」，伊姆蘭汗則不時批評印度總理莫迪。不過，夏巴茲和三度出任總理的哥哥謝里夫均曾被指控貪污，後者因而入獄，其後獲准保外就醫，目前流亡英國，夏巴茲則未被定罪。