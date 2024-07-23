探險家夫婦橫渡大西洋　失聯6星期遺體在岸邊發現(有片)

一對冒險家夫婦6月在加拿大駕駛一艘長13米帆船橫渡大西洋後失蹤，他們的遺體早前在一隻被海浪沖到岸邊的救生筏上被發現。距離他們失聯已經過了6個星期。加拿大皇家騎警表示，目前尚不清楚這對夫婦在航程中遭遇甚麼，調查仍在進行中。

綜合報道，來自英國的54歲Sarah Packwood與她的加拿大籍丈夫Brett Clibbery經營的YouTube頻道「Theros Adventures」，他們在6月11日在社交平台Facebook發布的最後一條帖文表示，他們將乘坐13米的帆船「Theros」號，開始綠色遠征的第二段航段，將僅靠由風和太陽提供動力，向東航向亞速爾群島。據了解，「Theros」號綠能環保帆船，他們打算前往位於3,228公里外的亞速爾群島(Azores)，航程預計需時21天。他們於加拿大新斯科細亞省海岸出發，在6月18日失踪，他們的遺體7月12日在一艘破舊的救生筏上被發現。