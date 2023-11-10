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國際
2023-11-10 10:45:45

控制天氣會成真？日本學者研發抑制氣流技術減緩雨災(有片)

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控制天氣會成真？日本學者研發抑制氣流技術減緩雨災(資料圖片)

控制天氣會成真？日本學者研發抑制氣流技術減緩雨災(資料圖片)

日本研究團隊正在開發能抑制大氣中的熱、氣流等技術以減緩超大豪雨帶來的災害，其中包括介入引起大雨的積雨雲機制、人工操作天氣等，計劃於2050年實際運用這項技術。

日本經濟新聞報道，這項研究由京都大學、愛媛大學等6間大學及防災科學技術研究所等單位攜手，研究5種控制方式。

負責的京都大學防災研究所副教授山口弘誠表示，透過結合多種方式，將創建「能因應超出設想狀況之外的多層體制」。

之前有研究顯示，城市地區及工業區的熱氣會在地表附近產生氣流漩渦，並生成積雨雲進而引發大雨，因而開啟這項研究的契機。

研究團隊認為，有效抑制積雨雲生成，可將大樓、工廠的排熱設備挪到通風良好處，同時設想利用大型風扇機把空氣吹到易蓄熱建築物的下風側，有望達到散熱效果。

控制天氣可能成真？日本學者研發抑制氣流技術削弱豪雨。(資料圖片)

控制天氣可能成真？日本學者研發抑制氣流技術削弱豪雨。(資料圖片)

計劃2026年開始室內實驗

另外，由於風在愈低處速度愈慢，而氣流漩渦的產生是因為風速差而造成，因此藉風扇機加速低處的風也可抑制氣流漩渦生成。

研究團隊2022年曾藉由電腦模擬抑制氣流漩渦，並根據2008年神戶市突發性大雨的數據計算，顯示控制氣流漩渦可讓峰值降雨強度減少27%

研究團隊計劃在2026年開始室內實驗，2031年展開小規模室外驗證，2040年進一步擴大為大規模實證實驗，目標是2050年實際運用技術。

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