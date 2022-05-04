推動旅遊業復甦 南韓濟州島下月恢復免簽證入境

多國隨著新冠疫情趨緩，陸續放寬入境限制。南韓政府周三宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復免簽證入境，位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。

中央災難安全對策本部表示，為促進地方經濟，決定從6月1日起重啟濟州及襄陽國際機場的免簽證入境措施。

濟州國際機場方面，除伊朗、蘇丹、敘利亞、古巴、阿富汗、伊拉克、尼日利亞、埃及、塞內加爾、孟加拉、烏茲別克、尼泊爾、緬甸等24個受限制國家外，其他國家旅客可免簽證在濟州島停留最多30天。

濟州道自2020年2月4日起因疫情暫停免簽入境，至今逾2年2個月，藉由恢復免簽入境，希望帶動旅遊業復甦。

江原道襄陽機場開放予4國旅行團

除濟州島外，襄陽國際機場亦將自6月1日起開放特定旅行社的團客免簽入境，但僅限越南、菲律賓、印尼、蒙古的5人以上旅行團，在江原道等首都圈停留最多15天。除蒙古由10月1日起較遲實施，其他3國旅客自6月1日起適用，但出入境時需乘搭同一班機。

南韓近期疫情趨緩，每周一次的全國疫情風險評級相隔15周再降至「中等」，防疫部門因此同意重啟濟州及襄陽國際機場的免簽入境制度，但也表示將密切監控情況，降低病毒從境外輸入風險。法務部表示，往後將逐步恢復因疫情中斷的各地方機場服務。

疫情方面，防疫部門周三公布，過去24小時，新增49,064宗確診，累計確診1739萬5,791宗。

單日新症較前一天減少2,067宗，較一周前(4月27日)少27,711宗，較兩周前(4月20日)少超過一半。單日新症自4月21日(90,851宗)起，連續14天維持在低於10萬宗的水平。