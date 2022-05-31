推「高潛質人士簽證」吸人才 大學生赴英先入境後搵工

英國昨起推出「高潛質人士」(High Potential Individual、HPI)簽證招攬人才，讓過去5年位列全球頂尖的約50間非英國大學「優異」畢業生申請赴英國工作。在HPI簽證下，畢業生毋須先獲英國僱主聘請，成功申請赴英後除可找工作，還可自聘或從事志願工作，也可帶同須供養的伴侶或子女赴英。英內政部沒說明限額，但《每日電訊報》稱HPI簽證不設上限。

英國政府網頁刊登了2016年至2021年合資格大學名單，合資格申請者，畢業時其大學必須在同年的合資格大學名單內。例如2021年的合資格大學中，本港中大及港大均有份，但2020年則只有港大；2019年則有港大及科大。此外，申請HPI者須通過犯罪紀錄審查，以及英語會話、讀、寫、聽達最少B1中等程度。根據英國文化協會定義，B1中等程度的資格為「可流利地與英語人士溝通」。申請費用為715英鎊(約7,000港元)，並須付醫保費用及提供銀行戶口連續28天、申請31天前有最少1,270英鎊(約1.25萬港元)存款作生活費證明。若已居英逾一年，則毋須提供存款證明。持學士或碩士學位的成功申請者將獲發2年工作簽證，持博士學位則可申請3年簽證。HPI期限完結後，申請者若符合資格，可轉為「長期工作簽證」。