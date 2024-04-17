掩口費案｜法庭選出首批7名陪審員周四再續　特朗普質疑法官加快審訊

美國前總統特朗普遭刑事檢控造假帳掩飾向艷星付掩口費，案件周二(16日) 選出首批7名陪審員，仍然有5名陪審員和6名後備陪審員未完成遴選，法官宣布休庭一日，周四繼續處理。特朗普再次批評案件是對他的政治迫害，並指控法官Juan Merchan為民主黨人做事，試圖加快審訊。

遴選期間控辯雙方分別向候選陪審員提問，了解他們的政治立場，周一有逾60名候選人不獲選。特朗普的代表律師詢問候選陪審員對特朗普的看法，又以個別人士的社交網站曾有反對或批評特朗普的帖文為由，反對他們出任陪審員。有關遴選時間，較一些法律專家估計的兩周為快。