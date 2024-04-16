掩口費案｜特朗普到紐約法院出庭　成美國史上首名受刑事審訊前總統

美國前總統特朗普涉及的4宗刑事案，首宗涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星支付掩口費的案件，在當地星期一(15日)下午在紐約開審，特朗普成為美國史上首名遭刑事審訊的前總統。法庭先遴選12名陪審團成員以及6名後補陪審員。法官在首日解散至少50名潛在陪審員，部分人表明自己無法不帶有偏見或政治取向，來審視特朗普。由於案件受到高度關注，所有陪審團成員都將匿名。

特朗普被指在2016年大選前，涉嫌參與破壞選舉公正性的非法陰謀，壓制對他負面的消息，被控34項刑事罪，當中包括向時任律師科恩(Michael Cohen)支付13萬美元，再由科恩代他支付給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，作為絕口不提兩人有過婚外情的報酬。控方指有關款項被錯誤記錄為律師費，以掩飾真正目的。特朗普的律師就指，有關支出確實是律師費，並非用來掩蓋事實。