掩口費案｜特朗普到紐約法院出庭　成美國史上首名受刑事審訊前總統

美國前總統特朗普涉及的4宗刑事案，首宗涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星支付掩口費的案件，在當地星期一(15日)下午在紐約開審，特朗普成為美國史上首名遭刑事審訊的前總統。法庭先遴選12名陪審團成員以及6名後補陪審員。法官在首日解散至少50名潛在陪審員，部分人表明自己無法不帶有偏見或政治取向，來審視特朗普。由於案件受到高度關注，所有陪審團成員都將匿名。
特朗普被指在2016年大選前，涉嫌參與破壞選舉公正性的非法陰謀，壓制對他負面的消息，被控34項刑事罪，當中包括向時任律師科恩(Michael Cohen)支付13萬美元，再由科恩代他支付給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，作為絕口不提兩人有過婚外情的報酬。控方指有關款項被錯誤記錄為律師費，以掩飾真正目的。特朗普的律師就指，有關支出確實是律師費，並非用來掩蓋事實。
法官宣布容許麥克道格出庭作證
特朗普在當地早上已經抵達法院，他在進入法庭前向記者重申，這宗案件是「政治迫害」。 法官宣布，容許另一名聲稱與特朗普有染的成人女星麥克道格(Karen McDougal)出庭作證，同時裁定，特朗普猥褻女性言論的錄音不能呈堂，檢方也不能在庭上提及其他針對特朗普的性侵指控。檢察官在庭上，指特朗普違反不得幹擾證人的禁言令，要求法官對特朗普本月在社群平台上發布針對科恩和丹尼爾斯的3篇帖文，每篇處予1000美元罰款。特朗普的律師辯稱，特朗普只是回應丹尼爾斯和科恩的公開言論，並沒有違反禁言令。法官定於下周公布決定和罰款。特朗普涉及的另外3宗刑事案，分別是非法持有大批機密文件案、涉嫌試圖推翻2020年大選案，以及國會暴動案。