掩口費案｜特朗普受審選陪審團首天逾60人遭「淘汰」 或需兩星期才組成

美國前總統特朗普遭刑事檢控造假帳掩飾向艷星付掩口費，案件周一選陪審團成員，卻誇張地有逾60名候選人遭「淘汰」，也沒有選出12名陪審員和6名後備陪審員。周二再繼續選，或需要多達兩星期才能組成陪審團。那麼多候選陪審員被剔除，也反映這宗官司的棘手。
報道指，法官一開始便問96名陪審團候選人，誰人認為自己不可能公正地、且無偏見地審理此案時，逾50人舉手離場。一名三十多歲女子離開法庭時被聽到說，「我無法做到。」留下的獲派有42條問題的陪審團問卷，包括閱讀新聞習慣、有沒有出席過特朗普舉行的集會，或有沒有讀過特朗普所寫的書籍。留下候選陪審員經抽籤後，逐一回答問題。其中一人說，他會看《華爾街日報》，另一人說沖涼時有聽電台節目，之後補充說所收聽的是全國公共廣播電台。兩人並沒有被即時「淘汰」。
掩口費案｜特朗普被定罪後若當選仍可任總統
另一名女子被問，對前總統特朗普是否持有強烈的意見或堅定信任他，又或者他目前作為總統候選人將影響你的判斷是否公正。她簡單地說「會」後即時被請離開法庭。美聯社稱，首組96人的候選陪審員，僅約三分一可暫時「留低」。周一也有另一組逾100人的候選陪審員，但他們未被帶進庭接受提問。因為此案高度受關注，全部陪審員的身份將保密。特朗普篤定為共和黨出戰2024總統大選，若他被定罪，他仍可參選，甚至一旦當選仍可出任總統。但路透社民調顯示，半數無黨派獨立選民及四分一共和黨人稱，若特朗普罪成，不會投票給他。