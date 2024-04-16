掩口費案｜特朗普受審選陪審團首天逾60人遭「淘汰」 或需兩星期才組成

美國前總統特朗普遭刑事檢控造假帳掩飾向艷星付掩口費，案件周一選陪審團成員，卻誇張地有逾60名候選人遭「淘汰」，也沒有選出12名陪審員和6名後備陪審員。周二再繼續選，或需要多達兩星期才能組成陪審團。那麼多候選陪審員被剔除，也反映這宗官司的棘手。

報道指，法官一開始便問96名陪審團候選人，誰人認為自己不可能公正地、且無偏見地審理此案時，逾50人舉手離場。一名三十多歲女子離開法庭時被聽到說，「我無法做到。」留下的獲派有42條問題的陪審團問卷，包括閱讀新聞習慣、有沒有出席過特朗普舉行的集會，或有沒有讀過特朗普所寫的書籍。留下候選陪審員經抽籤後，逐一回答問題。其中一人說，他會看《華爾街日報》，另一人說沖涼時有聽電台節目，之後補充說所收聽的是全國公共廣播電台。兩人並沒有被即時「淘汰」。