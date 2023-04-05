掩口費案｜特朗普否認34項控罪 出庭後發言：美國走向地獄

美國前總統特朗普成為首位卸任或現任總統遭刑事檢控，他周二在紐約曼克頓法院被控34項控罪，被指偽造商業紀錄，在2016年美國總統選舉前隱瞞影響選情的傷害性資訊。76歲的特朗普出庭應訊約45分鐘，否認所有控罪。案件最快在明年1月正式展開審訊。特朗普其後返回佛州海湖莊園寓所向聚集的支持者發表講話稱，美國「走向地獄(going to hell)」，又說從未想過美國會發生這樣的事，「我唯一所犯的罪是無畏地捍衛我們的國家，免遭試圖摧毀的人所害。」他續指這宗「假案(fake case)」只是民主黨干預明年總統選舉的陰謀，但並未提出證據。特朗普早已宣布會角逐共和黨的總統候選人提名，輿論認為這宗官司或進一步分化美國人。

特朗普被控｜向豔星付「掩口費」偽造商業紀錄

報道指，特朗普在庭上板著臉，並保持沉默，只在法官問他是否認罪時，大聲及堅定地回應「不認罪(Not guilty)」。他離開法庭時無回應記者提問。今次案件焦點是特朗普在2016年大選前，向與他傳出婚外情的色情電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)付13萬美元(約101萬港元)掩口費。檢方指，這類掩口費並無犯法，但特朗普企圖隱瞞它，因而偽造商業紀錄和違反選舉法。特朗普前律師科恩作為控方證人，供稱受對方指示支付該筆掩口費。

除了丹尼爾斯，特朗普還被指透過中間人付掩口費給其他人，以壓下具政治傷害性的資訊，包括向前《花花公子》模特兒麥克道格(Karen McDougal)付15萬美元(約117萬港元)。另又涉嫌付3萬美元(約23.4萬港元)給特朗普大樓一名門口守衛，他聲稱特朗普有一名私生子。檢控官指，與特朗普關係長期友好的美國小報《國民問詢報》代他支付有關掩口費。