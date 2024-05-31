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國際
2024-05-31 08:28:00

掩口費案｜特朗普34項罪名全部成立　成美國歷來首位刑事定罪前總統(有片)

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掩口費案，特朗普34項罪名全部成立，成美國歷來首位刑事定罪前總統。(AP)

掩口費案，特朗普34項罪名全部成立，成美國歷來首位刑事定罪前總統。(AP)

美國紐約曼克頓法院的陪審團，裁定前總統特朗普於造假帳掩飾向艷星付掩口費案中涉及的34項罪名會部成立。令特朗普成為首位刑事指控入罪美國前總統，他將面對最高刑罰是監禁4年。法官將於711日判刑，。

12人陪審團經過兩天商議後在星期四(30)一致裁定特朗普有罪。特朗普在裁決後表示，裁決是一種恥辱，並指審判被矛盾和腐敗的法官操控，指出真正的判決將會在115日，即美國大選當日由人民作出。特朗普重申自己是無辜，他將捍衛美國和美國的憲法。

法官將於7月11日判刑。(紐約曼克頓法院。資料圖片)

法官將於7月11日判刑。(紐約曼克頓法院。資料圖片)

拜登：唯一能令特朗普遠離白宮的方法是投票

特朗普的多名共和黨黨友隨即批評裁決。其中眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)在聲明中形容，這天是美國歷史上可恥的一天。總統拜登於裁決後在社交平台發帖文，指唯一能夠令特朗普遠離白宮的方法是投票，並附上他競逐連任的籌款網頁連結，但未有直接提及案件。拜登競選團隊就表示，裁決顯示沒有人可以凌駕於法律之上。由於美國總統選舉未有指有刑事罪成候選人不能參選，因此，特朗普可繼續參選。

77歲的特朗普被指在2016年大選前，涉嫌參與破壞選舉公正性的非法陰謀，壓制對他負面的消息，被控34項刑事罪，當中包括向時任律師科恩(Michael Cohen)支付13萬美元，再由科恩代他支付給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，作為絕口不提兩人有過婚外情的報酬。控方指有關款項被錯誤記錄為律師費，以掩飾真正目的

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