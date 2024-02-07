提升保護力妙法！研究揭示疫苗分開兩邊手臂打 抗體可高4倍

美國有研究發現，打第二針同款mRNA疫苗時，選擇跟第一針時不同的手臂，可達致更高水平的抗體。(路透社)

接種新冠疫苗的免疫程度，與開乎接種時間長短外，原來也關乎針打在哪隻手臂上。美國一項研究揭示，原來把同款疫苗接種在同一隻手臂，跟分別接種在兩隻手臂，免疫效果會有不同，後者所產生的免疫效果，較前者高4倍。

俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)的團隊，分析於疫情初期接種了兩劑mRNA疫苗的947名人士體內抗體，當中包括一批該大學的一批員工，他們分別被安排第二針打在同一手臂及另一手臂。

結果發現，在接種第二針後14個月內，兩針分別打在不同手臂的人士，抗體較打在同一手臂人士，隨時間增長而高1.1至1.4倍。