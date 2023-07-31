提高警覺｜半夜開車驚見路旁有嬰兒車　地產經紀警告：千萬唔好落車

「 惻隱之心，人皆有之」，同情心是人類普遍具有的本性，但現今社會複習，提供協助前亦應確保自身安全。美國一名房地產經紀表示，她在半夜開車外出，發現路旁有嬰兒車，她警告，千萬不要下車，因為可能遭遇危險，強調應報警處理，注意安全。

綜合報道，居於南卡羅來納州的房地產經紀Nancy Walsh早前於社交平台Facebook表示，近日她在半夜開車，發現路邊出現一輛嬰兒車，她沒有下車而是選擇無視，她指，如果在偏僻地方看到嬰兒車或汽車座椅等，請不要下車，注意安全。Nancy Walsh呼籲，應報警讓警方處理，因為人口販賣隨處可見。有報道指，搶匪可能躲在附近的灌木叢中，他們用嬰兒車來吸引毫無戒心的駕駛，以便搶他們車或錢財。