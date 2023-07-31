提高警覺｜半夜開車驚見路旁有嬰兒車　地產經紀警告：千萬唔好落車

「 惻隱之心，人皆有之」，同情心是人類普遍具有的本性，但現今社會複習，提供協助前亦應確保自身安全。美國一名房地產經紀表示，她在半夜開車外出，發現路旁有嬰兒車，她警告，千萬不要下車，因為可能遭遇危險，強調應報警處理，注意安全。
綜合報道，居於南卡羅來納州的房地產經紀Nancy Walsh早前於社交平台Facebook表示，近日她在半夜開車，發現路邊出現一輛嬰兒車，她沒有下車而是選擇無視，她指，如果在偏僻地方看到嬰兒車或汽車座椅等，請不要下車，注意安全。Nancy Walsh呼籲，應報警讓警方處理，因為人口販賣隨處可見。有報道指，搶匪可能躲在附近的灌木叢中，他們用嬰兒車來吸引毫無戒心的駕駛，以便搶他們車或錢財。
有網民認為自己可能會掉入陷阱
Nancy Walsh的貼文獲得4.4萬人按讚，有逾9,800則留言，逾12萬次分享。許多人認同她的看法，紛紛留言「永遠不要下車，鎖上車門等警察到場，而且車要繼續開，以防有東西或人出現，不要逞英雄讓自己受傷」、「無錯，有人會埋伏，最好的狀況是搶劫，最壞的狀況是被毆打」。然而，也有些人認為自己可能會掉入陷阱，「作為母親和女性，出下車察看是我們的自然反應，我會打電話給當局，請他們處理」、「我會出去」、「我想知道裡面有沒有嬰兒，因為有太多棄嬰事件」。