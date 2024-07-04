插岩壁近1300年　法國傳奇寶劍離奇失蹤

一把被稱為法國版「石中劍」的傳奇寶劍「Durandal」已經插在中世紀小鎮羅卡馬杜爾(Rocamadour)的一處十多米高處石壁中接近1300年，近日神秘失蹤，讓當地居民十分傷心。警方已對事件展開調查，
這把傳奇寶劍「Durandal」的傳說最早出自於11世紀的法國古典敘事詩《羅蘭之歌》(La Chanson de Roland)，指大天使米迦勒將這把無堅不摧的寶劍賜給了8世紀的法國國王查理曼大帝，又被他轉賜給了麾下最英勇善戰的聖騎士羅蘭 (Roland Le Preux) ，羅蘭因為遭到背叛，在戰死之前，為防Durandal落入小人手中，將Durandal拋向空中，這把寶劍劍飛行了數百英里，最後插在羅卡馬杜爾的懸崖上。幾個世紀以來，是這座小鎮最知名的景點。
鎮長：村莊的命運和這把劍是交織在一起
然而，Durandal於上月22日被羅卡馬杜爾居民發現失蹤，令居民們十分傷心，鎮長表示：「羅卡馬杜爾感覺它被剝奪了自己的一部分，即使這是一個傳說，但我們村莊的命運和這把劍是交織在一起」。羅卡馬杜爾的官員已經對這把劍的失踪展開調查，他們偏向於是有人偷走了這把古老的傳奇寶劍，但當地警方暫時還沒有確定竊賊是怎麼爬上10多米高的岩壁，又如何偷走這把用鐵鍊鎖住的寶劍。