插岩壁近1300年　法國傳奇寶劍離奇失蹤

一把被稱為法國版「石中劍」的傳奇寶劍「Durandal」已經插在中世紀小鎮羅卡馬杜爾(Rocamadour)的一處十多米高處石壁中接近1300年，近日神秘失蹤，讓當地居民十分傷心。警方已對事件展開調查，

這把傳奇寶劍「Durandal」的傳說最早出自於11世紀的法國古典敘事詩《羅蘭之歌》(La Chanson de Roland)，指大天使米迦勒將這把無堅不摧的寶劍賜給了8世紀的法國國王查理曼大帝，又被他轉賜給了麾下最英勇善戰的聖騎士羅蘭 (Roland Le Preux) ，羅蘭因為遭到背叛，在戰死之前，為防Durandal落入小人手中，將Durandal拋向空中，這把寶劍劍飛行了數百英里，最後插在羅卡馬杜爾的懸崖上。幾個世紀以來，是這座小鎮最知名的景點。