搖擺州多處票站接獲假炸彈恐嚇 多數來自疑俄羅斯電郵網域｜美國大選2024

FBI發聲明指出，「到目前為止，還沒有威脅被認定為可信」，強調選舉公正性是FBI最優先關注的事項之一。喬治亞州至少2個票站收到假炸彈恐嚇，在場人士一度疏散。官員表示，喬治亞州富爾頓縣(Fulton County)2個票站關閉約30分鐘後重新開放。原本於晚上7時截止投票，富爾頓縣尋求法院批准延遲關閉網站。

美國總統大選周二正式投票，聯邦調查局(FBI)和地方官員在周二大選投票日表示，喬治亞、密歇根、威斯康辛及亞利桑那4個搖擺州有票站接獲假炸彈恐嚇，其中許多似乎源自俄羅斯電郵網域。另外，密歇根州一名男子涉嫌向FBI寄出恐嚇信被捕。

威斯康辛州選舉委員會表示，威州首府麥迪遜2個票站接到假炸彈威脅，但未影響投票。密歇根州州務卿發言人亦指，據報數處投票地點有炸彈威脅，但都不可信，州務卿辦公室已獲悉這些威脅可能與俄羅斯有關。

民主黨亞利桑那州州務卿Adrian Fontes表示，州內的納瓦荷縣(Navajo County)發生4宗針對票站的假炸彈恐嚇。共和黨喬治亞州州務卿Brad Raffensperger辦公室官員說，喬治亞州假炸彈恐嚇是從上幾屆企圖干預美國選舉的俄羅斯人所用過的電郵地址發送。

俄羅斯駐美大使館表示，有關俄羅斯干預選舉的影射是「惡意誹謗」，「我們要強調俄羅斯過去沒有、現在也不會干涉其他國家內政，包括美國。正如總統普京一再強調，我們尊重美國民意」。

密歇根州男子涉嫌寄出恐嚇信被捕

另外，一名25歲男子周二上午在密歇根州因涉嫌寄出恐嚇信被捕。檢察官指，疑犯西塞爾(Isaac Sissel)向FBI國家威脅行動中心寄出恐嚇信，內容寫道「若特朗普贏得大選，我會針對保守派基督徒的骯髒行為發動襲擊」。

信中說：「我有一把偷來的AR-15半自動步槍和一個我拒絕透露姓名的目標……襲擊前，不會看到具體的受害者或找到我藏槍的地方，這樣聯邦調查局甚麼也做不到。」