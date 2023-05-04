搞笑定毛骨悚然 72歲伯伯信箱內離奇住了「一家人」

美國密歇根一名72歲伯伯有一天在屋外的信箱驚訝發現住了「一家人」，裡面有一男一女的微型木頭公仔坐在梳化上，看了有點毛骨悚然。惟他覺得幾有趣，所以與大家分享此離奇事件，而這個家庭過去一年還陸續增加「成員」，又會隨著節日改變布置。

Don Powell表示，有一天與妻子一起打開信箱時，見到兩個穿衣服的木頭公仔坐在一張小型梳化上，旁邊放有紙條稱「我們決定住在這裡」，署名寫著Mary和Shelley。那個信箱26吋長、15吋闊和10吋高，是他與妻子特意設計，是他們屋子的縮細版，起初認為可能有人錯放到他的信箱裡。他之後做起「名偵探柯南」調查是誰人的惡作劇，查看5名鄰居信箱有否放了公仔，但卻沒有發現。與鄰居相討後，打算將公仔棄掉便算。但Powell之後改變主意，將它們放回信箱裡，因物主可能會取回，而且他也是一個幽默的人，覺得事情有點搞笑。