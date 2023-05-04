搞笑定毛骨悚然 72歲伯伯信箱內離奇住了「一家人」

美國密歇根一名72歲伯伯有一天在屋外的信箱驚訝發現住了「一家人」，裡面有一男一女的微型木頭公仔坐在梳化上，看了有點毛骨悚然。惟他覺得幾有趣，所以與大家分享此離奇事件，而這個家庭過去一年還陸續增加「成員」，又會隨著節日改變布置。
Don Powell表示，有一天與妻子一起打開信箱時，見到兩個穿衣服的木頭公仔坐在一張小型梳化上，旁邊放有紙條稱「我們決定住在這裡」，署名寫著Mary和Shelley。那個信箱26吋長、15吋闊和10吋高，是他與妻子特意設計，是他們屋子的縮細版，起初認為可能有人錯放到他的信箱裡。他之後做起「名偵探柯南」調查是誰人的惡作劇，查看5名鄰居信箱有否放了公仔，但卻沒有發現。與鄰居相討後，打算將公仔棄掉便算。但Powell之後改變主意，將它們放回信箱裡，因物主可能會取回，而且他也是一個幽默的人，覺得事情有點搞笑。
離奇事件｜擺設隨著節日改變
數天後，Powell打開信箱後又再次有「驚喜」，在Mary和Shelley的新家裡，添置了一張枱、地毯和枕頭。在之後數月，不斷有新物品添置到信箱內，包括一隻狗狗和表親Shirley。在萬聖節和聖誕節時，還會有特別裝飾，如萬聖節Mary和Shelley會變成兩具骷髏骨頭。Powell表示，每當看見那個家有新添置時都很開心，遂決定不找出幕後者。他喜歡不是木公仔Mary和Shelley，而是那隻木頭狗Maggie。Powell甚至自己在「屋外」加設了一個小信箱，可放置小信和小包裹。郵差也不介意，因信箱很大，也高興每次打開信箱時或會有新驚喜。本身是心理醫生的Powell表示，他在社交網分享事件後，大家的回應都很正面，甚至建議如何布置Mary和Shelley的新家；其中一名女網友甚至發電郵給他說，看見帖文後不禁笑出來，這是其姊姊去逝逾一個月來她首次笑。