搞笑!表情包之王路易開心大叫 哥哥喬治王子掩臉無眼睇(有片)

英國4歲路易王子在一連四天的英女王登基70年白金禧慶祝活動中，因表情多多兼調皮成為焦點。有網民上載片段，見到家人對這名脫軌王子的淘氣也無可奈何。片中的路易在看巡遊時舉起雙手擺出V字勝利手勢大叫，坐在身旁的母親凱特、姊姊夏洛特公主、大哥喬治王子和爸爸威廉王子都忍不住望向他，除了夏洛特，其他3人見到都在笑，8歲的喬治更低頭雙手掩臉無眼睇，坐於路易後面的表姐、扎拉的女兒米亞看見也大笑，網友說喬治的反應一絕。片段在網上瘋傳，有人說：「喬治的反應……典型大哥會有。很搞笑，很棒的小家庭。」另一人留言稱，「喬治看來像說『不要再來吧』」。其他回應包括「很可愛。路易對威廉和凱特來說絕對是淘氣鬼，他完美地擔當家庭最細成員的角色」、「成家都很貼地……我鍾意!」