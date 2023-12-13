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國際
2023-12-13 12:09:00

搭商務艙空姐跪地幫忙餵5歲童　富爸爸大讚貼心捱轟(有片)

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搭商務艙空姐跪地幫忙餵5歲童，富爸爸大讚貼心捱轟。(IG)

搭商務艙空姐跪地幫忙餵5歲童，富爸爸大讚貼心捱轟。(IG)

美國一名企業家近日帶著全家人乘搭新加坡航空，從洛杉磯飛往東京的商務艙，在用餐時有名空服員跪在地上幫忙餵其5歲兒子，該企業家用手機將畫面拍攝下來，並上載網上大讚空姐的貼心服務，事後卻引來大批網民的批評：「空姐不是保姆，他們有其他工作要做」。

綜合報道，拉斯維加斯企業家Michael Rutherford經常於社交平台Instagram(IG)分享生活點滴，當中不乏與家人周遊各地的愉快畫面。Michael4日帶著朋友、女兒和他5歲的兒子乘坐新加坡航空(SIA)，可見其兒子乘坐商務艙，並分享了一段影片，顯示身穿新航藍色制服、戴著衛生手套的空姐正跪在Michael的兒子前，並用湯匙一口一口餵食，至於這名男童則正戴著耳筒，眼睛並無抬起，似乎正專注觀看影片Michael發文：「我們正在經歷有史以來最棒的飛行體驗」大讚空姐的服務。

Michael Rutherford的5歲兒子。(IG) Michael Rutherford經常於社交平台Instagram(IG)分享生活點滴，當中不乏與家人周遊各地的愉快畫面。(IG) Michael分享其兒子乘坐商務艙。(IG) Michael Rutherford經常於社交平台Instagram(IG)分享生活點滴，當中不乏與家人周遊各地的愉快畫面。(IG)

富爸爸反駁：是空姐主動提出要餵兒子

影片貼出至今已獲得逾51萬個讚。有網民稱讚空姐的優質服務，但同時批評Michael未有負責任「他(男童)的父母應該給兒子餵飯，空中服務人員還有很多工作要做」、「服務很好，但完全沒有必要，父母應該為自己感到羞恥」、「空姐不是保姆，他們的工作是為了保護乘客的安全」，亦有網民指出「這孩子的年紀已足夠自已進食」獲得逾8.2個讚。

對此，Michael回應指，是空中服務人員主動提出要餵其兒子，自己並沒有指示她這樣做，他說：「空姐問是否可以幫助他，並對他表現出了極大的善意，握著他的手、與他交談，甚至餵了他幾口。」Michael更刪陯所有網民留言。新航發言人則回應，很高興看到機組人員為其家人提供的熱情服務，並強調空中服務人員都接受了廣泛的培訓，了解如何滿足不同客戶群體的需求，包括兒童、老年人和行動不便的個人。

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