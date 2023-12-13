搭商務艙空姐跪地幫忙餵5歲童　富爸爸大讚貼心捱轟(有片)

美國一名企業家近日帶著全家人乘搭新加坡航空，從洛杉磯飛往東京的商務艙，在用餐時有名空服員跪在地上幫忙餵其5歲兒子，該企業家用手機將畫面拍攝下來，並上載網上大讚空姐的貼心服務，事後卻引來大批網民的批評：「空姐不是保姆，他們有其他工作要做」。

綜合報道，拉斯維加斯企業家Michael Rutherford經常於社交平台Instagram(IG)分享生活點滴，當中不乏與家人周遊各地的愉快畫面。Michael於4日帶著朋友、女兒和他5歲的兒子乘坐新加坡航空(SIA)，可見其兒子乘坐商務艙，並分享了一段影片，顯示身穿新航藍色制服、戴著衛生手套的空姐正跪在Michael的兒子前，並用湯匙一口一口餵食，至於這名男童則正戴著耳筒，眼睛並無抬起，似乎正專注觀看影片。Michael發文：「我們正在經歷有史以來最棒的飛行體驗」大讚空姐的服務。