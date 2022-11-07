搭廉航落機「借輪椅要付費」殘障女爬出機艙 輿論譁然 口同鼻拗(有片)

澳洲一名殘障女子日前向傳媒大控訴，聲稱早前乘搭廉航捷星(Jetstar)航機赴泰國，下機時機組人員要她付費才可使用輪椅，她斷然拒絕，只好「爬行」落機。事件引發輿論譁然，但航空公司另有話說。 住在澳洲昆士蘭省的女事主Natalie Curtis，上月乘搭捷星航班，從湯斯維爾(Townsville)經新加坡飛往泰國曼谷。她向澳洲傳媒7NEWS稱，在新加坡轉機時，登機後獲安排以「走廊輪椅」(aisle wheelchair)前往所訂座位，但抵達曼谷後，機組人員卻說要付錢才可使用「走廊輪椅」。

Natalie自己的輪椅因體積太大，無法在機上狹窄走廊使用，而她說過去從未試過要付費，只好在眾目睽睽下爬過約4米長的客機走廊，並由同行朋友Elford拍下過程。Elford稱她因膝蓋受傷，而未能抱起Natalie離開機艙，「我對Natalie感到非常抱歉……當時感到絕望，心想『我不能相信這種事會真的發生』」。