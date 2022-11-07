搭廉航落機「借輪椅要付費」殘障女爬出機艙 輿論譁然 口同鼻拗(有片)

澳洲一名殘障女子日前向傳媒大控訴，聲稱早前乘搭廉航捷星(Jetstar)航機赴泰國，下機時機組人員要她付費才可使用輪椅，她斷然拒絕，只好「爬行」落機。事件引發輿論譁然，但航空公司另有話說。
住在澳洲昆士蘭省的女事主Natalie Curtis，上月乘搭捷星航班，從湯斯維爾(Townsville)經新加坡飛往泰國曼谷。她向澳洲傳媒7NEWS稱，在新加坡轉機時，登機後獲安排以「走廊輪椅」(aisle wheelchair)前往所訂座位，但抵達曼谷後，機組人員卻說要付錢才可使用「走廊輪椅」。
Natalie自己的輪椅因體積太大，無法在機上狹窄走廊使用，而她說過去從未試過要付費，只好在眾目睽睽下爬過約4米長的客機走廊，並由同行朋友Elford拍下過程。Elford稱她因膝蓋受傷，而未能抱起Natalie離開機艙，「我對Natalie感到非常抱歉……當時感到絕望，心想『我不能相信這種事會真的發生』」。
事件引發廣泛關注，捷星回應時向Natalie的不愉快經歷道歉，但否認公司曾要求Natalie付費使用「走廊輪椅」。捷星指，事件是因機組人員及Natalie有溝通誤會而導致，稱當日因為抵境閘口未能即時提供「走廊輪椅」，而令Natalie需在座位上等候。
Natalie受訪時亦承認當時「不太理解」(didn't really comprehend)機組人員的話，但總之「我不會付費下機」，認為自己已別無選擇，只好爬行落機。據7NEWS報道，當日抵境閘口人員告訴捷星機組人員，走廊輪椅要40分鐘後才可提供。