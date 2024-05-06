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國際
2024-05-06 18:06:24

搭救護車拍照留念成歪風 日本岡山消防局宣傳救護車非打卡景點(有片)

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岡山消防局拍片宣傳，呼籲民眾不要在救護車上打卡留念。(互聯網)

岡山消防局拍片宣傳，呼籲民眾不要在救護車上打卡留念。(互聯網)

日本愈來愈多人在乘救護車途中拍照紀念，由於可能對救護車正在執行的任務造成影響，岡山市消防局特地製作宣傳影片，呼籲民眾不要把救護車內當成打卡景點。

救護車上的離譜行徑

朝日電視台報道，岡山市消防局製作的宣傳影片中，有救護車內的病人及陪同友人拜託救護員拍攝「紀念照」遭拒等情節。這雖是由救護員等人演出的自製影片，但全部都是真人真事。消防局緊急服務部門主管輔佐平川勝浩表示，有救護車把傷者送院時，讓傷者友人陪同上車，結果這名友人在車內邊大聲喧譁邊拍攝傷者。

網晒「第一次搭救護車」

日本這幾年「在救護車內拍紀念照」已成問題，社交網常見「糟了，第一次被救護車載」等帖文。因為不常使用救護車，或許會讓人忍不住打卡紀念，但愈來愈多人這樣做，讓身處救命最前線的救護員增加了危機感。

平川說，救護員必須在救護車內觀察病人或傷者的即時情況，如果在這種時候拍照可能會影響觀察，甚至對急救處理造成障礙。針對問題，岡山市消防局從上月起透過社交平台罕見地呼籲，稱「救護車不是拍照打卡景點」。

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岡山消防局救護車出勤。(互聯網) 網民留言「第一次被救護車載」。(互聯網) 網民在社交網留言「第一次被救護車載」，並分享車上的照片。(互聯網) 網民在救護車上比V打卡。(互聯網) 網民在社交網分享救護車上的照片。(互聯網) 岡山消防局隊員拍片宣傳。(互聯網) 岡山消防局隊員拍片呼籲不要在救護車打卡。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 岡山消防局隊員做救護車打卡案件重演。(互聯網) 在救護車上打卡已成歪風。(互聯網) 網民在社交網分享救護車上的照片。(互聯網) 岡山消防局宣傳「救護車不是拍照打卡景點」。(互聯網) 岡山消防局宣傳「救護車不是拍照打卡景點」。(互聯網)

民眾如何濫用救護車？

一名現職救護員表示，有次他們載著身體不適的年輕女子前往醫院，突然在救護車內聽到快門聲，結果往患者那邊一看，就看到患者正在社交平台發布類似「我正被救護車載」等文字。病人這樣做，就會想到她或許可以自行就醫，不用搭救護車。

濫用救護車的行為，還包括當救護員接獲有人急性酒精中毒趕赴現場時，結果看到其友人們邊笑邊拍照。

平川說，急救需求持續增加，但救護車數量有限，「為了讓情況緊急的傷患能盡速送院救治，希望大家都能合理利用救護車」。

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