搭救護車拍照留念成歪風 日本岡山消防局宣傳救護車非打卡景點(有片)

日本愈來愈多人在乘救護車途中拍照紀念，由於可能對救護車正在執行的任務造成影響，岡山市消防局特地製作宣傳影片，呼籲民眾不要把救護車內當成打卡景點。 救護車上的離譜行徑 朝日電視台報道，岡山市消防局製作的宣傳影片中，有救護車內的病人及陪同友人拜託救護員拍攝「紀念照」遭拒等情節。這雖是由救護員等人演出的自製影片，但全部都是真人真事。消防局緊急服務部門主管輔佐平川勝浩表示，有救護車把傷者送院時，讓傷者友人陪同上車，結果這名友人在車內邊大聲喧譁邊拍攝傷者。

網晒「第一次搭救護車」 日本這幾年「在救護車內拍紀念照」已成問題，社交網常見「糟了，第一次被救護車載」等帖文。因為不常使用救護車，或許會讓人忍不住打卡紀念，但愈來愈多人這樣做，讓身處救命最前線的救護員增加了危機感。 平川說，救護員必須在救護車內觀察病人或傷者的即時情況，如果在這種時候拍照可能會影響觀察，甚至對急救處理造成障礙。針對問題，岡山市消防局從上月起透過社交平台罕見地呼籲，稱「救護車不是拍照打卡景點」。