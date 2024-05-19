搭飛機愛喝薑汁汽水 原來同身處高空味覺變化有關

很多人搭飛機時喜歡點薑汁汽水(ginger ale)來喝，為甚麼會這樣？原因可從科學角度解釋。

德國弗勞恩霍夫建築物理學研究所研究員布爾達赫-弗賴塔格(Andrea Burdack-Freitag)解釋，「在飛行狀態下，機艙內低壓的變化影響了血氧濃度。因此，一些嗅覺與味覺感受器的功能會變得較遲鈍。」

身在高空 味覺會改變

他形容，在高空中，食物和飲料的味道，與患感冒時嚐到的差不多，味道可能較淡，這代表飛機餐需要加入更多鹽和糖份來調味。可是，一些預先包裝的食物和飲料就是本身的味道，因此在飛機上喝咖啡，可能會覺得較苦，「白酒就變得太酸」，而清淡的菜餚更易變得「冇嚟味道」。