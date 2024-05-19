搭飛機愛喝薑汁汽水 原來同身處高空味覺變化有關

很多人搭飛機時喜歡點薑汁汽水(ginger ale)來喝，為甚麼會這樣？原因可從科學角度解釋。
德國弗勞恩霍夫建築物理學研究所研究員布爾達赫-弗賴塔格(Andrea Burdack-Freitag)解釋，「在飛行狀態下，機艙內低壓的變化影響了血氧濃度。因此，一些嗅覺與味覺感受器的功能會變得較遲鈍。」
身在高空 味覺會改變
他形容，在高空中，食物和飲料的味道，與患感冒時嚐到的差不多，味道可能較淡，這代表飛機餐需要加入更多鹽和糖份來調味。可是，一些預先包裝的食物和飲料就是本身的味道，因此在飛機上喝咖啡，可能會覺得較苦，「白酒就變得太酸」，而清淡的菜餚更易變得「冇嚟味道」。
為何薑汁汽水在飛機上特別受歡迎？
為何薑汁汽水是飛機上受歡迎的飲品之一？原來，在機艙內低壓的環境下，乘客嚐柑橘味、鹹味和甜味的味覺感受器會變得較遲鈍，但是嚐苦味、酸味和泥土味的味覺感受器相對地不受影響，因此可能喝不出薑汁汽水原本的甜味，反而嚐到在地面上體驗不到的清爽口感。此外，儘管市售薑汁汽水往往不是用生薑製成，但碳酸飲料仍可緩解搭飛機時可能出現的噁心症狀。
機艙乾燥也是原因
此外，機艙內濕度低，可能也是薑汁汽水變得好喝的原因。紐約大學營養與食品研究客座教授Lisa R. Young指出，「空氣乾燥令人更難分辨味道。嗅覺會減弱，這影響了我們品嚐食物的方式。」下次搭飛機時，大家會否想一嚐薑汁汽水在地面上沒有的清爽口感？